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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, MÜSİAD EXPO 2024'te Enflasyonla Mücadeleyi Vurguladı

Cevdet Yılmaz, MÜSİAD EXPO 2024'te Enflasyonu düşürmenin öncelikli hedefleri olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 13:54
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, MÜSİAD EXPO 2024'te Enflasyonla Mücadeleyi Vurguladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MÜSİAD EXPO 2024'te Önemli Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MÜSİAD EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı'nda yaptığı konuşmada, hükümetin ekonomideki yol haritasını ve hedeflerini açıkladı. Yılmaz, geçen yıl ilan edilen Orta Vadeli Programın kararlı bir şekilde uygulandığını belirtti.

Yüksek Enflasyonu Düşürmek Ana Hedef

Yılmaz, "Orta Vadeli Program'ımızın özünü yüksek enflasyonu düşürmek oluşturuyor. Temel amacımız enflasyonu kalıcı bir şekilde tek haneli rakamlara düşürmek, fiyat istikrarını sağlamak, istikrarlı bir ortamda büyümek ve gelirimizi adaletli bir şekilde dağıtmaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın açıklamaları, ülkenin ekonomik istikrarı ve büyümesini sağlamada kararlılık mesajı vermektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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