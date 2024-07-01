Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Nefret söylemleri ve provokasyonlar amaçlarına ulaşamayacak"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda, provokatif girişimlerle milli politikaları zayıflatmayı hedefleyen kişilere yönelik önemli mesajlar verdi. Yılmaz, bu tür eylemlerin ülkemizin hukuk düzeni içinde gereken karşılığı göreceğini vurguladı.



PROVOKATİF GİRİŞİMLERE KARŞI NET MESAJ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, son dönemde artan provokatif amaçlı eylemler ve nefret söylemleri üzerine sosyal medya hesabından önemli bir açıklama yaptı. Yılmaz, "Hiç kimse kendisini hukukun ve meşru devlet organlarının yerine koyarak hareket etme konumunda değildir. Provokatif amaçlarla ve nefret söylemleriyle sokaklarda ve sosyal medyada ülkemizde kargaşa çıkarmaya, milli politikalarımızı zayıflatmaya çalışanlar, asla amaçlarına ulaşamayacaktır." dedi.

Yılmaz'ın bu açıklamaları, provokasyonlara karşı net bir duruş sergilendiğini ve bu tür eylemlerin hiçbir şekilde müsamaha görmeyeceğini açıkça ortaya koydu. Özellikle sosyal medya üzerinden yürütülen provokatif kampanyaların toplumun huzurunu bozmaya yönelik olduğunu belirten Yılmaz, bu tür girişimlerin amacına ulaşamayacağını belirtti.

HUKUK DÜZENİ VE DEVLETİN GÜCÜ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, açıklamalarında hukukun üstünlüğüne vurgu yaparak, suç işleyen her kim olursa olsun, hukuk düzeni içinde hak ettiği karşılığı göreceğini belirtti. Yılmaz, "Hiç kimse, kendisini hukukun ve meşru devlet organlarının yerine koyarak hareket etme konumunda değildir." ifadesiyle, hukuk dışı eylemlere ve provokatif girişimlere karşı kararlı bir duruş sergilendiğini belirtti.

Yılmaz'ın açıklamaları, devletin gücünün ve hukuk düzeninin korunması için atılacak adımların kararlılıkla süreceğini gösterdi. Bu tür provokasyonların ülkemizin milli politikalarını zayıflatmak amacı taşıdığına dikkat çeken Yılmaz, hukuk düzeninin bu girişimlere karşı her zaman en güçlü cevapları vereceğini ifade etti.

SOSYAL MEDYA VE PROVOKASYONLAR

Yılmaz, sosyal medya üzerinden yürütülen provokatif kampanyaların, toplumun birliğini ve huzurunu bozmayı hedeflediğini belirtti. Yılmaz, bu tür girişimlerin hukuk çerçevesinde gereken cevabı alacağını vurguladı. "Provokatif amaçlarla ve nefret söylemleriyle sokaklarda ve sosyal medyada ülkemizde kargaşa çıkarmaya çalışanlar, asla amaçlarına ulaşamayacaktır." dedi.