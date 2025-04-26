Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Savunma Sanayisinde Devrim Yaptık'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı'nın (KUDAKAF'25) açılışında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin savunma sanayisi alanında önemli bir dönüşüm yaşandığını vurgulayan Yılmaz, 'Yüzde 20 yerlilikten şu an yüzde 80'lere geldik. Yakın gelecekte inşallah 10 milyar dolar ihracatı aşacağız' dedi.

Atatürk Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen KUDAKAF'25, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayelerinde gerçekleştirildi. Yılmaz, bu etkinliğin, devletin beşeri kalkınma vizyonunu genç kuşaklarla buluşturma iradesinin güçlü bir örneği olduğunu belirtti.

Kalkınmanın Temel Hedefi: İnsan

Kalkınmanın en önemli hedefinin insan hizmeti ve yaşam koşullarını iyileştirmek olduğunu ifade eden Yılmaz, 'İyi insan potansiyeliniz varsa, diğer tüm meseleleri aşma imkanınız var demektir. İşte bu fuar, insan odaklı kalkınma anlayışımızın çok ciddi yansımasıdır' dedi. Erzurum'un EİT 2025 Turizm Başkenti unvanının gençler için yeni fırsatlar sunduğunu belirterek, KUDAKAF'25'in katılımcılara büyük imkânlar sağlayacağını dile getirdi.

Üniversitelerin Rolü

Yılmaz, üniversitelerin eğitim, araştırma ve sosyal fonksiyonlarını önemseyerek, 'Bir üniversite bu bilgilerle içinde bulduğu toplumu dönüştüremiyorsa, fayda sağlamıyorsa, o toplumun önüne yeni projeler açamıyorsa kalkınma fonksiyonunu tam anlamıyla yerine getirememiştir' şeklinde konuştu.

Yenilikçi üniversitelerin topluma, gençlere ve tüm kesimlere fayda sağlaması gerektiğinin altını çizen Yılmaz, 'Zihinsel duvarlar olmamalı, açık sistemler olarak topluma fayda üretmelidirler' dedi.

Savunma Sanayisinde Dev Adım

Yılmaz, KUDAKAF'25'te yer alan ASELSAN, HAVELSAN ve TUSAŞ gibi kuruluşların gençlere sunacağı fırsatları da vurguladı: 'Savunma sanayisinde Türkiye bir devrim yaptı. Geçmişte alamadığımız ürünleri, şimdi başkalarına parası mukabilinde satacak konuma geldik.'

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ve ekibine teşekkür eden Yılmaz, fuarın gençler için iş ve staj imkânlarını bir arada sunacağını sözlerine ekledi.

Program, plaket ve hediye takdimleri ile son buldu. Yılmaz, öğrencilerle birlikte kurdele keserek fuarın açılışını yaptı ve stantları gezerek sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Açılış programına çok sayıda yerel yönetici, rektör ve vatandaş katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenen Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı (KUDAKAF'25) açılış seremonisinde konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenen Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı (KUDAKAF'25) açılış seremonisinde konuşma yaptı.