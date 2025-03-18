Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Buluşması'nda Terörsüz Türkiye Vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İftar Buluşmasında Terörsüz Türkiye Vurgusu Yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da düzenlenen Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Buluşması'na katıldı. Yılmaz burada, "Terörsüz bir Türkiye'nin inşası sürecinde iki önemli hedefe ulaşmayı arzuluyoruz; birincisi, hiçbir pazarlık olmadan terör örgütünün silah bırakarak kendisini feshetmesi, ikincisi ise terörün yarattığı sorunların kalıcı olarak ortadan kaldırılması" dedi.

Şehitlerin Aziz Hatıraları Anıldı

İstanbul Valiliği tarafından Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen buluşmada, Yılmaz 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Yılmaz, "Şehitler diyarı Çanakkale'de kardeşlik ruhunu bir kez daha hissettik. Bu aziz vatan, gözlerini kırpmadan şehadete koşan kahramanlarımızın cesaretiyle emanet edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Şehit ve Gazi Ailelerine Destek Vaadi

Cevdet Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde kurulan Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü ile bugüne dek birçok sosyal destek düzenlemesi gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Şehit yakınlarına ve gazilere yaptığı atamalarla, onlara ve ailelerine sahip çıkma konusunda kararlıklarını yineledi.

Beraberlik ve Kardeşlik Mesajları

Yılmaz, terörle mücadelede kararlılıklarını dile getirerek, "Türkiye Yüzyılı'nı kardeşlik ve birlik içinde inşa etme kararlılığımız tamdır" dedi. Ayrıca, ülkede terörün sona ermesi ve acıların dinmesi için mücadele edileceği mesajını verdi. Yılmaz, "85 milyon biriz, beraberiz, kardeşiz. Bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara karşı bu sağlam kardeşliğimizle müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

Çalışmalara Devam Yeniden Vurgu

Yılmaz, birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek Türkiye Cumhuriyeti'ni daha ileri taşımaya devam edeceklerini vurguladı. "Türkiye Yüzyılı; huzurun, kardeşliğin ve refahın yüzyılı olacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da şehit ailelerinin yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül de katılarak, "Şehitlerin ve gazilerin haklarını ödememiz mümkün değil. En büyük vazifemiz onlara ve ailelerine sahip çıkmaktır" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valiliğince, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Buluşması'na katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşma yaptı.

İstanbul Valiliğince, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Buluşması'na katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşma yaptı.