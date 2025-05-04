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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TEKNOFEST KKTC'de AA Standını Ziyaret Etti

Cevdet Yılmaz, TEKNOFEST KKTC'de gençlerin izolasyonlara karşı teknolojiyle sesini duyuracağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 16:41
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TEKNOFEST KKTC'de AA Standını Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TEKNOFEST KKTC'de AA Standını Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TEKNOFEST KKTC etkinliği kapsamında Anadolu Ajansı (AA) standını ziyaret etti. Ziyareti sırasında Yılmaz, KKTC'deki gençlerin teknoloji sayesinde seslerini dünyaya duyuracaklarına dair önemli ifadelerde bulundu.

Teknolojiyi Haksız İzalasyonlara Karşı Kullanacaklar

Yılmaz, "Artık KKTC'de de TEKNOFEST gençliğinden bahsediyoruz. İnşallah buradaki gençlerimiz, haksız izolasyonlara karşı teknolojinin imkanlarını kullanarak tüm dünyaya seslerini duyuracaklar" dedi.

Türkiye Yüzyılı KKTC'nin Yüzyılı Olacak

Ayrıca, Yılmaz, Türkiye Yüzyılı projesinin sadece Türkiye için değil, aynı zamanda KKTC için de bir dönüm noktası olacağını belirtti: "Türkiye Yüzyılı sadece KKTC'nin de Yüzyılı olacak."

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, KKTC Cumhurbaşkanlığı...

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 132 kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AA standını ziyaretinde değerlendirmelerde bulundu.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, KKTC Cumhurbaşkanlığı...

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 132 kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AA standını ziyaretinde değerlendirmelerde bulundu.

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