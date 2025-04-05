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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Yolsuzluk İddiaları ve Ekonomik Durum Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması ve Türkiye'nin ekonomik durumu üzerine detaylı değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 05.04.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 14:32
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Yolsuzluk İddiaları ve Ekonomik Durum Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Yolsuzluk İddialarına İlişkin Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik devam eden yolsuzluk soruşturması hakkında açıklamalarda bulundu. CNN Türk canlı yayınında soruları yanıtlayan Yılmaz, "Bir yolsuzluk iddiası var. Yürüyen bir soruşturma var," diyerek yaşanan sürece dikkat çekti.

Ekrem İmamoğlu Protestoları

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yaşanan protestolarla ilgili de konuşan Yılmaz, "Kamu düzenini bozmadan her türlü demokratik faaliyet elbette gerçekleştirilebilir," ifadelerini kullandı. Ancak, protestolarda şiddetin kesinlikle kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Hukuki Sürecin Önemi

Yılmaz, medyanın ve kamuoyunun konuyu siyasi olarak ele almasının hukuk süreçlerini olumsuz etkilediğine işaret ederken, hukuki argümanların geçerli olması gerektiğini belirtti. "Demek ki hukuki süreçlerde kendinize güvenmiyorsunuz ki olayı tamamen siyasi bir alana çekmeye çalışıyorsunuz," dedi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısının Sağlık Durumu

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren Yılmaz, "Devlete, kurumlarına düşen insanların hayatını ve sağlığını korumaktır," diyerek süreçteki tıbbi müdahale detaylarını paylaştı.

Ekonomi Üzerine Değerlendirmeler

Yılmaz, son günlerde yaşanan siyasi gelişmelerin ekonomik yansımalarını değerlendirerek, "Finansal piyasalarda bir etkilenme var ama bu kısa vadeli," dedi. Türkiye'nin güçlü rezervlerine dikkat çeken Yılmaz, 2 Nisan'daki boykot çağrısının ekonomiye etkisinin göz ardı edilemeyeceğini ve boykotun başarılı olduğunu belirtti.

ABD İle Ticaret İlişkileri

ABD'de yaşanan ticaret savaşlarının Türkiye için avantaj sağladığını kaydeden Yılmaz, Türk ürünlerine yönelik gümrük tarifelerinin bu durumu pekiştirdiğini dile getirdi. Yılmaz, "Bu noktada yeni pazar arayışlarına yönelmeliyiz," tavsiyesinde bulundu.

Terörle Mücadele ve Suriye Politikaları

Yılmaz, Türkiye'nin terörle mücadelesinde önemli adımlar atıldığını belirterek, PKK'nın kendini feshetmesinin Türkiye'deki demokratik siyaseti güçlendireceğini ifade etti. Ayrıca, Suriye konusunda uluslararası hukuk çerçevesinde İsrail'e karşı duruş sergileneceğini ve Türk vatandaşlarının geri dönüş süreçlerinin olumlu sonuçlanacağına dikkat çekti.

Enflasyonla Mücadele Stratejileri

Yılmaz, son açıklanan enflasyon rakamlarının gerilediğini belirterek, önümüzdeki süreçte tek haneli enflasyon hedeflerinin gerçekleştirileceğini vurguladı. Ayrıca, gıda ve konut fiyatlarıyla ilgili sosyal konut seferberliği hazırlıklarına başlanıldığını açıkladı.

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