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Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu İstanbul'daki İlk Konserini Verdi

Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, İstanbul'daki ilk konserini AKM'de gerçekleştirerek müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Yayın Tarihi: 22.06.2025 00:48
Güncelleme Tarihi: 22.06.2025 00:48
Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu İstanbul'daki İlk Konserini Verdi

Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu İlk Konserini Verdi

Dünyanın gözdesi haline gelen Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, İstanbul'daki ilk konserini Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda düzenledi. 21 Haziran Dünya Müzik Günü'nde Şef Prof. Dr. Burak Tüzün yönetiminde sahne alan koronun amacı, geleneksel müziği yaşatmak ve müzik eğitimini herkes için erişilebilir kılmak olarak belirlendi.

Ulusal Müzik Mirasını Yaşatmak

Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm Bakanlıkları'nın yanı sıra Türk Telekom'un ana desteğiyle kurulan orkestra, Türkiye'nin dört bir yanından yöresel ezgileri senfoni ile buluşturdu. Konserde Türk sanat müziği, Türk halk müziği, klasik Batı müziği ve popüler müzik türlerinden oluşan zengin bir repertuvar sunuldu.

Sevgi ve Hüzün Bir Arada

Operanın yetenekli sanatçısı ve koro şefi Hülya Kazan, 250 mutlu çocuğun sahne aldığı konserin anlamına dikkat çekerek, “Dünyada yaşlarının üstünde acılar çeken mutsuz çocuklar da var” dedi. Kazan, özellikle savaşın etkilerini yaşayan Gazze'deki çocuklara adanan "Gazze Ağıtı"nın ilk kez seslendirileceğine dikkat çekti.

Bir alkış da Konuk Sanatçılara

Konsere katılan konuk sanatçı Aydilge, “Ben de 7 yaşımda çocuk korosu sınavını kazanmıştım. Burada o günkü minik Aydilge gibi mutlulukla söyledim” diyerek genç sanatçılara destek verdi. Ayrıca, Burak Kut da konserin kalitesine ve emeğe geçenlere övgüler sundu.

Koro Çalışmaları Devam Ediyor

Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, 8-13 yaş grubu müzisyenlerden oluşmakta. Ekim 2024’te yapılan yetenek taramaları sonucunda 250 çocuğun seçilmesiyle kurulan koro, düzenli olarak eğitimlerini sürdürmektedir.

Müzikseverleri ve sanatseverleri bir araya getiren bu özel konser, yaklaşık 1.5 saat sürdü ve katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından "Türkiye Yüzyılı'nın ilk çocuk orkestrası ve korosu" olarak kurulan...

Cumhurbaşkanlığı tarafından "Türkiye Yüzyılı'nın ilk çocuk orkestrası ve korosu" olarak kurulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, İstanbul'daki ilk konserini, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda verdi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından "Türkiye Yüzyılı'nın ilk çocuk orkestrası ve korosu" olarak kurulan...

Cumhurbaşkanlığı tarafından "Türkiye Yüzyılı'nın ilk çocuk orkestrası ve korosu" olarak kurulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, İstanbul'daki ilk konserini, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda verdi.

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