Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan AA'ya Destek: 'Yılın Kareleri Marka Haline Geldi'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, AA'nın ‘Yılın Kareleri’ Oylamasında

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği ‘Yılın Kareleri’ oylamasına katıldı. Altun, oylamanın önemine vurgu yaparak, Anadolu Ajansı'nın fotoğraf alanında dünyaca ünlü bir marka haline geldiğini belirtti.

Yılın Kareleri Markalaşma Süreci

Altun, ''Anadolu Ajansı Yılın Kareleri artık bir marka. Anadolu Ajansı, fotoğraf alanında önemli bir referans ve gerçekten Yılın Kareleri ile bu geleneği sürdürüyor.'' ifadelerini kullandı. Böylece, Anadolu Ajansı'nın uluslararası alandaki yerinin pekiştirilmesine katkı sağlandığını vurguladı.