DOLAR
35,96 0,03%
EURO
37,15 -0,24%
ALTIN
3.254,76 0,02%
BITCOIN
3.561.184,63 2,25%

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan AA'ya Destek: 'Yılın Kareleri Marka Haline Geldi'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak destek verdi.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 14:42
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan AA'ya Destek: 'Yılın Kareleri Marka Haline Geldi'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, AA'nın ‘Yılın Kareleri’ Oylamasında

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği ‘Yılın Kareleri’ oylamasına katıldı. Altun, oylamanın önemine vurgu yaparak, Anadolu Ajansı'nın fotoğraf alanında dünyaca ünlü bir marka haline geldiğini belirtti.

Yılın Kareleri Markalaşma Süreci

Altun, ''Anadolu Ajansı Yılın Kareleri artık bir marka. Anadolu Ajansı, fotoğraf alanında önemli bir referans ve gerçekten Yılın Kareleri ile bu geleneği sürdürüyor.'' ifadelerini kullandı. Böylece, Anadolu Ajansı'nın uluslararası alandaki yerinin pekiştirilmesine katkı sağlandığını vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Işıkhan'dan Ulusal İstihdam Stratejisi Vurgusu
2
Akdeniz İçin Kuvvetli Fırtına Uyarısı Yayınlandı
3
Pakistan'da LPG Tanker Patlamasında Ölü Sayısı 18'e Yükseldi
4
İran, Güneybatı'da Hava Savunma Tatbikatı Düzenliyor
5
Nijerya İşçi Sendikası, Hayat Pahalılığı Protestosunu Erteledi
6
Gazze Hükümeti, BM'nin Yakıt Depolamasını Kınadı
7
Denizli'de Bıçaklı Kavga: 26 Yaşındaki Tamer Cura Öldürüldü

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!