Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan CİMER Mobil Uygulama Tanıtımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, düzenlenen "CİMER Mobil Uygulama Tanıtım Programı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Altun, "Bugün uluslararası alanda Türkiye'siz bir oyun kurulamayacağı bir döneme şahitlik ediyoruz" dedi.

Küresel Güçlerin Çıkarları ve Terörle Mücadele

Altun, küresel güçlerin çıkarlarına hizmet eden terör örgütlerinin varlıklarını sona erdirmenin önemine dikkat çekti. "Millet ile devlet arasında en güçlü iletişim köprüsünü kurarak, millet-devlet ilişkisini güçlendirmek amacıyla çalışıyoruz" açıklamalarında bulundu.

CİMER'in Rolü ve Yenilikler

Cîmer'in, devlet ve millet arasındaki diyalog için kritik bir platform olduğunu belirten Altun, "CİMER, 81 ilde 90 bin personeliyle 7/24 milletimize hizmet etmekte. 2024 yılında 4 milyondan fazla başvuru aldık" dedi. Ayrıca, CİMER Mobil uygulamasının, kullanıcıların şikayet ve taleplerini akıllı cihazlar aracılığıyla daha hızlı iletmelerini sağlayacağını ifade etti.

Tüketici Koruma ve Afet Yönetimi

Altun, CİMER'in tüketicinin korunması konusundaki katkılarına da değindi. Vatandaşların başvurularının, piyasa aksaklıklarının tespit edilmesine yardımcı olduğunu belirtti. Ayrıca, deprem dönemlerinde Maria CİMER'in etkinliğini artırmak için "Deprem Acil" başvuru türünü entegre ettiklerini aktardı.

Uluslararası Mücadele ve İletişim

Uluslararası düzeyde adalet ve haksızlıklarla mücadele etme kararlılığında olduklarını vurgulayan Altun, Filistin sorunu üzerinden Türkiye'nin global sorumluluklarının altını çizdi. Geride bıraktığımız süreçte Türkiye'nin barış ve güvenliği sağlama konusundaki rolü, her zamankinden daha kritik bir hal almıştır.

Sonuç ve Gelecek Vizyonu

Altun, Türkiye Yüzyılı'nın inşası için millet-devlet arasındaki iletişim köprüsünün güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. CİMER'in, bu bağlamda önemli bir rol oynayacağının altını çizerek, uygulamanın milletimize hayırlı olmasını diledi.

Programda, Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca ve Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz gibi önemli isimler de yer aldı.