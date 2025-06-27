Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Fuat Sezgin'in Mirasını Vurguladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Fuat Sezgin'in Mirası: Bilim Diplomasisi ile Köprüler Kurmak" programında önemli mesajlar verdi. Altun, "İslam karşıtlığı" adı altında yükselen yeni bir ırkçılık türü olduğuna dikkat çekti. Altun, Fuat Sezgin Hoca'nın çalışmalarının bu bağlamda hayati önem taşıdığını belirtti.

Fuat Sezgin'in Bilimsel Mücadelesi

Altun, 2018 yılında hayatını kaybeden ve ömrünü İslam bilim tarihine adayan Sezgin için hazırlanan kitabın tanıtım programında yaptığı açılış konuşmasında, Sezgin'in mücadele ve bilimsel katkılarının daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmak istediklerini ifade etti.

“Kafaya Koyma” Düşüncesinin Önemi

Yazar İhsan Fazlıoğlu ile yapılan bir söyleşiyi hatırlatan Altun, Sezgin'in müdahalelerini "ne ekip vardı ne para, hiç bir şey yoktu, kafaya koyma vardı" sözleriyle hatırlatarak, bu anlayışın Sezgin'in tüm başarılarının temelini oluşturduğunu belirtti.

Bugünün Küresel Adalet Sorunu

Bir küresel adalet sorununun yaşandığını vurgulayan Altun, bu sorunun kaynağının 19. yüzyıldan başlayan Batılı sömürge düzeni olduğunu ifade etti. İslam karşıtlığı ile mücadelede Fuat Sezgin'in eserlerinin öz güven sağlamak için rehberliği önem taşıdığına dikkat çekti.

Yeni Türkiye ve Fuat Sezgin'in Mirası

Eski Türkiye'nin Fuat Sezgin Hoca'yı üzdüğünü, ancak yeni Türkiye'nin onun bilimsel mirasını yaşatmak için gerekli adımları attığını belirten Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2019'un Fuat Sezgin Yılı ilan edildiğini de ifade etti.

Altun, Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Vakfı ve diğer kuruluşların, Sezgin'in eserlerinin daha çok tanınması için gösterdiği çabalara da vurgu yaptı. Programa ayrıca Bilal Erdoğan gibi isimler de katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayına hazırlanan "Fuat Sezgin'in Mirası: Bilim Diplomasisi ile Köprüler Kurmak" kitabının tanıtımı yapıldı. Etkinliğe Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun (sol 6), İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) Mütevelli Heyet Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan (sağ 5) ile Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz (sağ 4) katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayına hazırlanan "Fuat Sezgin'in Mirası: Bilim Diplomasisi ile Köprüler Kurmak" kitabının tanıtımı yapıldı. Etkinliğe Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun (sol 6), İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) Mütevelli Heyet Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan (sağ 5) ile Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz (sağ 4) katıldı.