Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 'Hakikat ve Adalet Küresel Barış İçin Gereklidir'

Fahrettin Altun'dan Türkiye-Çin Medya Forumu'nda Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Türkiye-Çin Medya Forumu' programında yaptığı konuşmada, dünyanın barış ve huzuru için hakikat ve adalet odaklı bir anlayışın küresel düzeyde hakim olmasının şart olduğunu belirtti. Altun, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, 'daha adil bir dünya' çağrısını uluslararası platformlarda dile getirdiğini ifade etti.

İletişim Modeli ve Kültürel İş Birliği

Altun, programda Türkiye İletişim Modeli çerçevesinde düzenlenen uluslararası medya forumlarının 4'üncüsünü gerçekleştirdiklerini duyurdu. Daha önce Afrika, Almanya ve Balkanlar'dan gelen medya mensuplarıyla yapılan etkinliklerin, ortak işbirlikleri için fırsatlar sunduğunu vurguladı. Şimdi ise Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelen medya temsilcilerini ağırlamanın önemine değinen Altun, bu buluşmanın da yeni başlangıçlara kapı açacağına inandığını belirtti.

Ortak Değerler ve Tarihsel İlişkiler

İki ülkenin medya profesyonelleri olarak sadece mesleki dayanışma değil, aynı zamanda ortak değerlere ve umutlara sahip olduklarını ifade eden Altun, Türkiye ile Çin'in köklü tarihinin bugünkü ilişkilerdeki etkisini vurguladı. Bu bağlamda, Türkiye ve Çin arasındaki stratejik ortaklığın, çok kutuplu dünya vizyonu çerçevesinde hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Küresel Sorunlara Karşı Dayanışma

Altun, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlere atıfta bulunarak, bu süreçte Çin'in arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerine teşekkür etti. Türkiye'nin ve Çin'in karşılıklı dayanışmasının, sadece doğal afetler değil, aynı zamanda uluslararası meselelerde de gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Medya ve Dezenformasyon Sorunu

İletişim Başkanı, dijitalleşmenin ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin, medyanın doğasını etkilediğini söyleyerek, dezenformasyonun sadece bir ülkenin sorunu olmadığını, küresel bir tehdit haline geldiğini vurguladı. Medya profesyonellerinin bu dönemde daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirtti.

Türkiye-Çin Medya Forumunun Geleceği

Forumun kendisini sadece iki ülke arasında değil, küresel medya camiasının ortak menfaatlerine hizmet eden bir platform olarak gördüğünü ifade eden Altun, her alanda hakikat ve hakkaniyetin önemine vurgu yaptı. Türkiye ve Çin’in medya anlayışı arasındaki işbirliğini kuvvetlendirerek, insan onurunu esas alan bir medya anlayışını geliştirmeye yöneldiklerini ifade etti.

Sonuç Olarak

Altun, Türkiye'nin ve Çin'in sadece ekonomik olarak değil, aynı zamanda kültürel ve medeniyet eksenli işbirlikleri geliştirme kapasitesine sahip olduğunu kaydederek, medya aracılığıyla bu işbirliklerinin güçlenmesine inandığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Türkiye-Çin Medya Forumu" programına katıldı. Programa TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin de katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Türkiye-Çin Medya Forumu" programına katıldı. Programa TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin de katıldı.