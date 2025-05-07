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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Amcası Toprağa Verildi

Fahrettin Altun'un amcası Nurettin Altun'un cenazesi Artvin'de törenle defnedildi. Başsağlığı mesajları kabul eden Altun, duygularını paylaştı.

Yayın Tarihi: 07.05.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 14:50
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Amcası Toprağa Verildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Acı Günü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un amcası Nurettin Altun (87), Artvin'de düzenlenen törenle toprağa verildi. Şavşat ilçesine bağlı Oba köyünde gerçekleştirilen cenaze merasimine, Fahrettin Altun'un yanı sıra ailesi ve çeşitli yetkililer katıldı.

Cenaze Törenine Katılım

Cenaze törenine Artvin Vali Vekili Berker Çırak, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Jandarma Komutanı Mehmet Çelik, İl Müftüsü Mesut Harmancı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazenin ardından, defin işlemi için aile mezarlığına geçildi ve burada dualar eşliğinde Nurettin Altun toprağa verildi.

Fahrettin Altun'dan Teşekkür ve Anma

Defin işleminin ardından taziyeleri kabul eden Fahrettin Altun, acılarını paylaşan herkese teşekkür etti. Duygularını ifade eden Altun; "Amcam çok iyi bir insandı. Hep hayır üretti, güzel evlatlar yetiştirdi. Hepimizin üzerinde çok emeği var. Fakat Rabb'imin dediği olur. Hepimiz, her canlı gibi ölümü tadacağız. Amcam da gerçek mekanına gitti. Mekanı cennet olsun," dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un (sağ 2) amcası Nurettin Altun'un cenazesi...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un (sağ 2) amcası Nurettin Altun'un cenazesi, Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Oba köyünde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un (sağ 2) amcası Nurettin Altun'un cenazesi...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un (sağ 2) amcası Nurettin Altun'un cenazesi, Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Oba köyünde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

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