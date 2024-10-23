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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanından Terörle Mücadele Vurgusu

Altun, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısının ardından mücadelelerin süreceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 21:11
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 21:11
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanından Terörle Mücadele Vurgusu

Fahrettin Altun'dan Terörle Mücadele Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Kahramankazan tesisine düzenlenen terör saldırısıyla ilgili bir basın açıklaması yaptı.

Şehitler İçin Taziye Mesajı

Altun, yazılı açıklamasında, saldırı sonucunda hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet ve yaralananlar için acil şifa diledi.

Terörle Mücadele Vurgusu

Altun, "Ülkemize yönelik terör tehdidi sona erene kadar, sınırlarımız içinde ve dışında mücadelemiz kesintisiz devam edecektir." dedi.

Sosyal Medya ve Medya Sorumluluğu

Alçak saldırının ardından, sosyal medya platformlarının terör propagandasına karşı daha sorumlu bir tutum sergilemesi gerektiğini vurgulayan Altun, medya kuruluşlarının da terörle ilgili haberlerini dikkatli bir şekilde sunması ve doğruluğu sağlama sorumluluğu taşıması gerektiğini belirtti.

Dezenformasyona Karşı Dikkat

Vatandaşları dezenformasyona karşı duyarlı olmaya ve yalnızca resmi kaynaklardan gelen bilgilere itibar etmeye çağıran Altun, bu sürecin öneminin altını çizdi.

Altun, "Bu sorumluluk bilinci, terörün yayılmasını engellemede kritik bir rol oynayacaktır." ifadesini kullandı.

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