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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Sonuçlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı, 2,5 saatlik sürenin ardından sona erdi.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 18:58
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 18:58
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Sonuçlandı

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Sonuçlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilmiş olan Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 2,5 saatlik bir istişareyle sona erdi.

Toplantının detayları ve gündem maddeleri hakkında resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, toplantının ardından alınan kararlar ve tartışılan konularla ilgili daha fazla bilgi verilecektir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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