Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden Filistin'e Destek Mesajı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" vesilesiyle sosyal medya hesapları üzerinden güçlü bir destek mesajı yayımladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, mesajında, Ayşenur Ezgi Eygi'nin, işgalci İsrail askerleri tarafından Nablus'ta barışçıl bir gösteri esnasında şehit edilmesi hakkında başlayan soruşturmanın sürdüğünü hatırlattı. Tunç, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Soruşturma Komisyonu heyetinin de Eygi cinayetiyle ilgili olarak Türkiye'ye geldiğini belirtti. Elde edilen bilgilerin, BM İnsan Hakları Konseyi'ne resmi raporla iletileceğini ifade etti.

Filistin'in Mücadelesi Tüm İnsanlığın Sınavı

Bakan Tunç, sözlerine şöyle devam etti: "Yıllardır Filistin topraklarını işgal eden İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlar, tüm insanlığın ortak bir sorunudur. Türkiye olarak, Ayşenur Ezgi Eygi ve masum Filistinlilerin haklarını her platformda savunmaya devam edeceğiz."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: "Zulme Karşı Dimdik Durmalıyız"

Öte yandan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da mesajında Gazze'de yaşananların insanlık tarihi için bir utanç kaynağı olduğunu vurguladı. Göktaş, "Filistin'in özgürlük mücadelesi, insanlığın vicdan sınavıdır. Soykırım suçluları er ya da geç adalet önünde hesap verecektir." dedi.

Birliktelik Vurgusu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Devletimizin güçlü desteğiyle Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanındayız. İnsanlık dışı zulme karşı tek sesiz" ifadelerini kullandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise, masum sivillerin yanında olduklarını kaydederek, "Filistinli kardeşlerimize her zaman destek olacağız." dedi.

Türkiye Filistin'in Yanında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin Filistin halkıyla tek yürek olduğunu belirtti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Filistin davasının desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Bakanlar, 29 Kasım'da Filistin halkının mücadelesine bir kez daha destek vererek, zulme karşı duruşlarını ortaya koydular.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.