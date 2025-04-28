DOLAR
38,42 0%
EURO
43,85 -0,05%
ALTIN
4.090,53 0,1%
BITCOIN
3.637.426,02 -0,33%

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı: Kritik Toplantının Ayrıntıları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı, Külliye'de saat 15.45'te başladı.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 16:02
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı: Kritik Toplantının Ayrıntıları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Kritik Toplantıda Bir Araya Geldi

Bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı, dikkatleri üzerine çekti. Toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.45'te başladı.

Toplantının gündeminde, ülke gündemindeki önemli konu başlıkları ve politikalar yer almakta. Kamuoyunu yakından ilgilendiren kararların alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin aldığı kararlar ve tartışılan konular, ilerleyen dönemlerde Türkiye'nin siyasi ve ekonomik geleceğini şekillendirecek unsurlar arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

İLGİLİ HABERLER

Karabük’te Yeni Anaokulu Projesiyle Ailelere Müjde

Ünlü Meyve Suyu Markasından Kritik Geri Çağırma Kararı!

Trabzon'da KPSS Barajı Çöktü! 65 Puanla Memur Alımı Başlıyor

TCKN Sonu '0' Olan Çiftçilere Destek Ödemeleri Bugün Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'daki Heyelanda Hayatını Kaybeden Baba ve İki Kızı Toprağa Verildi
2
Türk Kızılay, Kuzey Makedonya'da İhtiyaç Sahiplerine Kıyafet Yardımı Yaptı
3
Kırklareli Üniversitesi'nde 'Sahada ve Stüdyoda Habercilik' Konferansı Düzenlendi
4
Antalya'da 'Change' Araç Operasyonu: 2 Tutuklama
5
Muş'ta 'Gençliğine İyi Bak-2 Projesi' Tanıtıldı
6
Anadolu Ajansı, MARMARAKAF'ı Resmen Duyurdu
7
Şırnak'ta Petrol Keşfi, Öğrencilerin Mühendislik Hayalini Gerçekleştiriyor

Kocaeli'nde İkramiye ve Desteklere Yüzde 80-250 Zam: Tarihi Anlaşma

Ünlü Meyve Suyu Markasından Kritik Geri Çağırma Kararı!

Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz'dan Şok Zam Açıklaması! Tüp Fiyatları Güncellendi

İstanbul'da Mayıs İndirimleri: Yumurta Fiyatları Düşüyor!

Karabük’te Yeni Anaokulu Projesiyle Ailelere Müjde

Manisa'dan Tarihi Destek Paketi: Çiftçilere Gübre Desteği!

HGS Gişe Skandalı: Hızlı Geçiş Ehliyete Mal Olabilir!

İzmir ve İstanbullulara Yüzde 5 Peşinatla Ev Sahibi Olma Fırsatı

Aydınlılar için Ücretsiz Deprem Dayanıklılığı Hizmeti Başlatıldı

Trabzon'da KPSS Barajı Çöktü! 65 Puanla Memur Alımı Başlıyor

Kamu İşçilerine Umut Olan Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri: 3. Tur Tamamlandı!

TCKN Sonu '0' Olan Çiftçilere Destek Ödemeleri Bugün Başlıyor!