D-100 Kara Yolunda Yenibosna Üst Geçidi Sökümü Nedeniyle Trafik Akışı Etkileniyor

D-100 kara yolunda, Yenibosna metrobüs yaya üst geçidi söküm çalışması nedeniyle Çobançeşme ve Şirinevler yönündeki tüm şeritler geçici olarak trafiğe kapatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, "D-100 Yenibosna metrobüs yaya üst geçidi söküm çalışması nedeniyle Çobançeşme ve Şirinevler yönü geçici süreliğine tüm şeritler trafiğe kapatılmıştır. Trafik akışı yan yollardan sağlanmaktadır." denildi.

Ulaşım yan yollardan yönlendirilirken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı sürücülerin, araçlarıyla geri manevra yaparak yan yollara geçmeye çalıştığı gözlemlendi.

D-100 kara yolunda Yenibosna metrobüs yaya üst geçidi söküm çalışması dolayısıyla Çobançeşme ve Şirinevler yönündeki tüm şeritler geçici süreyle trafiğe kapatıldı. Ulaşım yan yollardan sağlanırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştuğu görüldü. Bazı sürücülerin araçlarıyla geri manevra yaparak yan yollara geçmeye çalıştıkları gözlendi.