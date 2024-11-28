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Dakar Karnavalı'nın Tanıtım Gecesi Baobab Ağaçları Arasında Gerçekleşti

Dakar Karnavalı'nın tanıtım gecesi, Mbour yakınlarındaki Mbourokh köyünde farklı etnik grupların gösterileriyle yapıldı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 05:45
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 05:45
Dakar Karnavalı'nın Tanıtım Gecesi Baobab Ağaçları Arasında Gerçekleşti

Dakar Karnavalı'nın Tanıtım Gecesi

Senegal'de bu yıl beşincisi düzenlenecek Dakar Karnavalı'nın tanıtım gecesi, baobab ağaçları arasında gerçekleşti. Başkent Dakar'a yaklaşık 100 kilometre mesafedeki Mbour kenti yakınlarındaki Mbourokh köyü'nde karnaval öncesi hazırlık programı düzenlendi.

Dikkate Değer Gösteriler

Etkinlik, baobab ormanında açık havada gerçekleştirildi ve Serere, Fulani ve Mandinge etnik gruplarının seremonilerinden kesitler sergilendi. Katılımcılar, yerel danslar eşliğinde şarkılarla coşku dolu anlar yaşadı.

Uluslararası Katılım

Turistlerin de katıldığı gecede, karnavalın bu yılki konuk ülkesi Guadeloupe'dan gelen sanatçılar da gösteride yer aldı. Dakar Karnavalı'nın sanatsal yönetmeni Cheikh Ma Djimbira Ndiaye, 2019'dan bu yana gerçekleşen etkinliğin amacının Senegal kültürünü daha iyi tanıtmak olduğunu belirtti.

Kültürel Çeşitlilik Vurgusu

Ndiaye, Dakar Karnavalı'nı Rio Karnavalı gibi markalaştırmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Senegal, farklı etnik grupların yaşadığı bir ülke ama kendimizi tanıtamıyoruz. Bu karnaval, kültürel çeşitliliğimizi göstermek açısından büyük fırsat. Her etnik grubun kendine has dansları, gelenekleri ve şarkıları var," dedi.

Karnaval Programı

Resmi olarak 28 Kasım'da başlayacak olan karnaval, kültür ve sanat alanında pek çok oturum, perküsyon performansları ve konserlerin düzenlenmesiyle dolu bir programa sahip. Etkinlik, 30 Kasım'da şehir merkezinde etnik grupların düzenleyeceği yürüyüşle sona erecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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