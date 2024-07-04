Damadını 15 yerinden bıçaklamıştı savunması şaşkınlık yarattı:12 kez kalp krizi geçirmişim...

Bursa'nın Emek Adnan Menderes Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, İsmail Hakkı Özen'in damadı Ali Gürbüz ile boşanma konusunda yaşadığı anlaşmazlık kanlı bir kavgaya dönüştü. Özen'in iddiasına göre, damadı sürekli şiddet uyguluyor ve ailesine zarar veriyordu. Olay günü sokakta karşılaşınca tansiyon yükseldi ve sonuç cinayete dönüştü.

İddianameye göre, olay sırasında Özen belindeki bıçakla Ali Gürbüz'ü boğazından keserek başladı ve ardından vücudunun çeşitli yerlerine 15 bıçak darbesi indirdi. Olay yerinde yaşamını yitiren Ali Gürbüz'ün 2 çocuk babası olduğu belirtildi. Polis, cinayet sonrası Özen'in kendisini ihbar ettiği telefon görüşmesi üzerine olay yerine giderek şüpheliyi gözaltına aldı.

Cinayeti İşlerken 12 Kez Kalp Krizi Geçirmişim

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada İsmail Hakkı Özen, 'Kasten adam öldürmek' suçlamasıyla yargılanıyor. Savcılık tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen Özen, mahkemede ilginç bir savunma yaptı. Özen, cinayeti işlerken 12 kez kalp krizi geçirdiğini, kalbine takılan 10 stent ile hayatta kaldığını iddia etti ve pişman olduğunu dile getirdi.

Mahkemede Ali Gürbüz'ün eşi, evlilikleri boyunca sürekli şiddet gördüğünü ve maktulün ailelerine de zarar verdiğini belirtti. Gürbüz'ün avukatı ise sanığın gerçekleri saptırdığını öne sürerek adaletin yerini bulmasını talep etti.

