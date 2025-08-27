Danimarka, ABD Maslahatgüzarı Mark Stroh'u İçişlerine Müdahale İddiasıyla Çağırdı

Danimarka, ABD Maslahatgüzarı Mark Stroh'u Dışişleri'ne Çağırdı

Danimarka hükümeti, Grönland'da en az 3 ABD vatandaşının etki kampanyası yürüttüğü iddiaları üzerine ABD'nin Kopenhag'daki en üst düzey diplomatik temsilcisi, maslahatgüzar Mark Stroh'u Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Ülkede yayın yapan DR'nin aktardığına göre, Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen konuyla ilgili açıklama yaparak iddiaların Danimarka Krallığı'nın içişlerine müdahale anlamına geldiğini vurguladı. Rasmussen, "(Danimarka) Krallığın içişlerine müdahale etme girişimi elbette kabul edilemez." dedi.

Güvenlik ve istihbarat uyarısı

Danimarka'da ve Grönland'da faaliyet gösteren Danimarka Güvenlik ve İstihbarat Servisi de DR'yi, Grönland'ın çeşitli etki kampanyalarının hedefi olduğu yönünde bilgilendirdi.

ABD'den gelen açıklama

Beyaz Saray konuyla ilgili açıklama yapmazken, ABD'nin Kopenhag Büyükelçiliği tarafından iletilen bir yetkili açıklamasında, "ABD, Grönland halkının kendi geleceğini belirleme hakkına saygı duyuyor. ABD, Grönland vatandaşlarının faaliyetlerini kontrol etmez." ifadeleri yer aldı.

DR daha önce yayımladığı raporda, Trump ve Beyaz Saray ile bağlantısı bulunan en az 3 ABD vatandaşı'nın Grönland'da etki kampanyası yürüttüğünü ve Trump'ı destekleyen Grönland vatandaşlarının isimlerini listelediklerini iddia etmişti.