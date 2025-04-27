Danimarka Türk Diyanet Vakfı'ndan 'Gurbet Çınarı' Belgeseli Gala Gösterimi

Danimarka Türk Diyanet Vakfı'nın (DTDV) 40. kuruluş yılı dolayısıyla hazırladığı “Gurbet Çınarı” belgeselinin gala gösterimi, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin, Danimarka Din Hizmetleri Müşaviri ve DTDV Başkanı Prof. Dr. Eyüp Baş, çeşitli Türk sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ve vatandaşlar katılım gösterdi.

Belgeselde, Danimarka'daki Türk toplumunun dini, sosyal ve kültürel hayatına katkı sunan DTDV'nin 40 yıllık hizmet serüveni etkileyici bir dille anlatılmakta. Gurbetçilerin yaşadığı zorluklar, vakfın bu süreçte üstlendiği destekleyici rol ve topluma sağladığı değerler, izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Tekin, “Böyle bir belgeseli hayata geçirdikleri için DTDV'ye teşekkür ediyorum. Belgesel, gelecek nesiller için önemli bir arşiv olacak.” dedi.

DTDV Başkanı Prof. Dr. Baş ise, “Danimarka'da yaşayan toplumumuzun kuşaklar boyunca yaşadığı zorlukları ve bu topluma sağladıkları katkıları hüzün ve sevincin harmanlandığı bir dille anlatan bu belgeselin ailecek izlenmesini tavsiye ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Tasavvuf musikisinin önde gelen sanatçılarından Prof. Dr. Fatih Koca, seslendirdiği Türk din musikisi eserleri ile salondaki izleyicilere manevi bir atmosfer yaşattı. Ayrıca vakfın önceki başkanları, hizmetlerinden dolayı onurlandırıldı.

Etkinlik, günün anısına çekilen toplu fotoğrafla sona erdi. Gurbet Çınarı belgeseli, 17-18 Mayıs tarihlerinde Kopenhag, Odense ve Aarhus'ta gösterime girecek.

Danimarka Türk Diyanet Vakfının (DTDV) 40. kuruluş yılı dolayısıyla hazırlanan “Gurbet Çınarı” belgeselinin gala gösterimi, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yapıldı. Etkinliğe, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin, Danimarka Din Hizmetleri Müşaviri ve DTDV Başkanı Prof. Dr. Eyüp Baş, Türk sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Danimarka Türk Diyanet Vakfının (DTDV) 40. kuruluş yılı dolayısıyla hazırlanan “Gurbet Çınarı” belgeselinin gala gösterimi, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yapıldı. Etkinliğe, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin, Danimarka Din Hizmetleri Müşaviri ve DTDV Başkanı Prof. Dr. Eyüp Baş, Türk sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.