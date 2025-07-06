Danıştay Başsavcısı Cevdet Erkan'ın Kızı Aybeniz Erkan Evlendi

Danıştay Başsavcısı'nın Kızının Düğününde Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Danıştay Başsavcısı Cevdet Erkan'ın kızı Aybeniz Erkan, Bahadır Erdem ile hayatını birleştirdi. Evlilik töreni, Danıştay Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti.

Keyifli Bir Tören

Törende, çifti nikah masasına götüren isim Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki oldu. Nikahlarının kıyılmasının ardından Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, çifte mutluluklar dileyerek evlilik cüzdanını Aybeniz Erkan'a verdi.

Önemli İsimlerden Kutlama Mesajları

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından gönderilen mesajların yanı sıra, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu gibi önemli davetliler de katıldı.

Danıştay Başsavcısı Cevdet Erkan'ın kızı Aybeniz Erkan ile Bahadır Erdem evlendi.

Danıştay Başsavcısı Cevdet Erkan'ın kızı Aybeniz Erkan ile Bahadır Erdem evlendi.