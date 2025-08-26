DOLAR
Darayya Katliamı 13. Yılında Şam'da Anıldı

Şam'ın Darayya ilçesinde 26 Ağustos 2012 katliamının 13. yılında kurbanlar mumlarla anıldı; saldırıda en az 800 sivil yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 23:19
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 23:19
Suriye'de başkent Şam'ın Darayya ilçesinde devrik Beşşar Esed rejimi güçlerinin 26 Ağustos 2012'de gerçekleştirdiği katliamın kurbanları düzenlenen törenle anıldı.

Anma töreninde, katliamda yaşamını yitirenleri temsilen ilçedeki toplu mezarda mumlar yakıldı. Rejimin 13 yıl önceki saldırısında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 800 kişi hayatını kaybetti.

Tanık: Umeyme Heble

Katliamdan kurtulan Umeyme Heble, AA muhabirine saldırının olduğu günün hafızasına kazındığını söyledi. Heble, "O gün evde oturuyorduk ama ortalık karmakarışıktı. Merhum eşime 'Hadi evden çıkalım.' dedim ama o 'Hayır, ben evden çıkmak istemiyorum.' dedi." diye konuştu.

Heble, eşinin, kendisine ve çocuklarına sığınağa gitmeleri yönünde ısrar ettiğini belirterek, "Ben onunla kalmak istedim ama o 'Sen çocuklarla birlikte sığınağa git.' dedi." ifadelerini kullandı.

Kısa bir süre sonra ordu birliklerinin tanklarla mahalleye girdiğini anlatan Heble, "Sonra bize doğru yöneldiler. Eşime 'Bizimle kal.' dedim ama o evimizin ve komşularımızın anahtarlarını alarak mahalleyi korumaya gitti ve bir daha geri dönmedi." dedi.

Heble, o gün eşiyle kayınbiraderini ve iki yeğenini de kaybettiğini dile getirerek, "Şimdi onlara çok şey söylemek isterdim. Çok mutlu olurlardı, zafer kazandığımız için çok sevinirlerdi. Biz de kazandık hamdolsun. Ama onlar gitti Allah rahmet eylesin." şeklinde konuştu.

Heble, "Bence bu insanlar için adalet ancak Beşşar Esed'in idam edilmesiyle sağlanır." ifadesini kullandı.

Katliamın kısa özeti

Şam'ın batısında yer alan ve Suriye iç savaşının başından itibaren yoğun çatışmalara sahne olan Darayya, 2011 yılının ortalarından itibaren hükümet karşıtı gösterilerin merkezi haline gelmiş, kısa sürede rejim güçleri ile muhalifler arasında şiddetli çatışmalara sahne olmuştu.

26 Ağustos 2012'de Darayya'da yaşanan katliam, bölgede kayda geçen en büyük sivil kayıplardan biri oldu; tanklar ve askerler mahalleye girerek, çoğu kadın ve çocuklardan oluşan en az 800 sivili katletti.

