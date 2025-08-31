Darende'de 72. Zengibar Karakucak Festivali'nde Sinan Akçıl Konseri

Darende'de 72. Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali'nde Sinan Akçıl Konseri

Festival coşkusu müzikle sürdü

Malatya'nın Darende ilçesinde bu yıl 72'ncisi düzenlenen Darende Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali konser programıyla devam etti. Etkinlik, Darende Güreş Sahası'nda gerçekleştirildi.

Festival kapsamında sahneye çıkan pop müzik sanatçısı Sinan Akçıl, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla askeri kamuflaj kıyafetiyle performans sergiledi. Akçıl, 'Fark Atıyor', 'Yüzyılın Aşkı' ve 'Tabi Tabi' gibi sevilen eserlerini hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

Sahayı dolduran müzikseverler, sanatçının repertuarına eşlik ederek konser boyunca coşkulu anlar yaşadı.

Konser sonunda Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Sinan Akçıl'a yöreye özgü kayısı ürünlerinin bulunduğu bir hediye sepeti takdim etti.

