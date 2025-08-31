DOLAR
Darende'de 72. Zengibar Karakucak Festivali'nde Sinan Akçıl Konseri

Malatya'nın Darende ilçesindeki 72'nci Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali'nde Sinan Akçıl, 30 Ağustos'ta askeri kıyafetle sahne aldı ve sevilen şarkılarını seslendirdi.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 00:25
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 00:54
Festival coşkusu müzikle sürdü

Malatya'nın Darende ilçesinde bu yıl 72'ncisi düzenlenen Darende Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali konser programıyla devam etti. Etkinlik, Darende Güreş Sahası'nda gerçekleştirildi.

Festival kapsamında sahneye çıkan pop müzik sanatçısı Sinan Akçıl, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla askeri kamuflaj kıyafetiyle performans sergiledi. Akçıl, 'Fark Atıyor', 'Yüzyılın Aşkı' ve 'Tabi Tabi' gibi sevilen eserlerini hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

Sahayı dolduran müzikseverler, sanatçının repertuarına eşlik ederek konser boyunca coşkulu anlar yaşadı.

Konser sonunda Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Sinan Akçıl'a yöreye özgü kayısı ürünlerinin bulunduğu bir hediye sepeti takdim etti.

