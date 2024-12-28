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Darıca'da 17 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 17 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü E.A. yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 19:17
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 19:17
Darıca'da 17 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'de Firari Hükümlü E.A. Yakalandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 17 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü E.A. (30) güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Polis Çalışmaları Sonuç Verdi

İl Emniyet Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Bu çerçevede, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından kesinleşmiş 17 yıl 2 ay 7 gün hapis ve 3 bin 720 lira adli para cezası bulunan E.A.'nın Darıca’da olduğu tespit edildi.

Operasyon ve Sonrası

Düzenlenen operasyon neticesinde hükümlü E.A. yakalanarak, Gebze Adliyesi’ndeki işlemlerinin ardından Kandıra Cezaevine gönderildi.

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