Darıca'da Köprülü Kavşak Projesinde Yeni Aşama: 78 Fore Kazık

Darıca'da köprülü kavşak projesinde yeni aşama: Trafik batı aksına aktarıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze Eskihisar Feribot Yolu ile Cengiz Topel Caddesi kesişiminde inşa edilen köprülü kavşak projesinde çalışmalar sürüyor. Bölgedeki ulaşımı kesintisiz hale getirmek amacıyla yürütülen projede ekipler trafik akışını batı aksına yönlendirdi.

Doğu köprüsünde fore kazık imalatı başladı

Yönlendirme sonrası doğu köprüsünde fore kazık imalatına başlandı. Köprü inşası için 120 santimetre çapında toplam 78 kazık çakılacağı bildirildi.

Batı aksındaki imalatlar tamamlandı

Projenin batı yakasında, 35 metre açıklığa sahip köprünün taş duvar, toprakarme, kiriş montajı ve döşeme imalatları tamamlandı. Ayrıca bölgede terasman çalışmaları, V kanal imalatı, PMT ve asfalt serimi ile oto ve yaya korkuluklarının montaj işlemleri bitirildi.

Aydınlatma ve trafik rahatlaması hedefi

Kavşakta gece görüşünü artırmak amacıyla 10 dekoratif aydınlatma direği yerleştirilecek. Proje tamamlandığında Darıca ilçe merkezi ile Eskihisar Feribot İskelesi yönündeki trafik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor.

