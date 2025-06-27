Datça'da 1. Gastronomi Festivali Coşkusu Başladı

Muğla'nın gözde ilçelerinden biri olan Datça, bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Gastronomi Festivaline ev sahipliği yapıyor. Festival, 4 gün süresince Türkiye'nin dört bir yanından gelen yöresel tatları ve mutfak kültürlerini bir araya getirerek, ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunacak.

Adana, Erzurum, Bursa, Hatay, Gaziantep ve Konya gibi pek çok ilden gelen katılımcılar, kendi yöresel lezzetlerini sergilemek üzere kurulmuş stantlarıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Özelikle Erzurum Valiliği aracılığıyla katılan tespih ustası Muhammet Ağırman, Oltu taşı ile kehribar-firuze tespih ve kolyeleriyle beğeni topladı.

Festivalin ilk gününde, organizasyona katkı sunan kişi ve kurumlara ödüller verilirken, gastronomi alanında çeşitli söyleşiler de gerçekleştirildi. "Sağlıklı ve lezzetli yaşamın zirvesindeki tatlar" temasıyla yola çıkan festival, yerel üretici stantları, ünlü şeflerin sunumları, tadım atölyeleri, gastronomi panelleri, konserler ve halk oyunları gibi etkinliklerle dolu dolu geçecek.

Ayrıca, bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Muğla Gastronomi Ödülleri ile alanında başarılı isimler onurlandırılacak. Ziyaretçiler, festival boyunca farklı tatların tadına varmanın yanı sıra, yerel kültürleri de yakından tanıma fırsatı bulacak.

Muğla'nın Datça ilçesinde "1. Gastronomi Festivali" başladı. İlçede 4 gün sürecek festival, Türkiye'nin dört bir yanından yöresel tatları ve mutfak kültürlerini bir araya getiriyor. Adana, Erzurum, Bursa, Hatay, Gaziantep ve Konya gibi birçok ilden gelen katılımcıların stantları, yerli ve yabancı ziyaretçilerden ilgi gördü.

Muğla'nın Datça ilçesinde "1. Gastronomi Festivali" başladı. İlçede 4 gün sürecek festival, Türkiye'nin dört bir yanından yöresel tatları ve mutfak kültürlerini bir araya getiriyor. Adana, Erzurum, Bursa, Hatay, Gaziantep ve Konya gibi birçok ilden gelen katılımcıların stantları, yerli ve yabancı ziyaretçilerden ilgi gördü.