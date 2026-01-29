Datça'da Çiftçilere 'Badem Hastalık ve Zararlıları' Eğitimi

Datça Çeşme Mahallesi'nde düzenlenen Çiftçi Tarla Okulu'nda uzmanlar badem hastalık ve zararlıları ile mücadele yöntemlerini uygulamalı anlattı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 09:54
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 09:54
Datça'da Çiftçilere 'Badem Hastalık ve Zararlıları' Eğitimi

Datça'da Çiftçilere 'Badem Hastalık ve Zararlıları' Eğitimi

Muğla’nın Datça ilçesine bağlı Çeşme Mahallesinde badem üretimi yapan çiftçilere yönelik "Badem Hastalık ve Zararlıları" konulu Çiftçi Tarla Okulu Eğitim Toplantısı gerçekleştirildi.

Organizasyon ve katılımcılar

Eğitim, Datça İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde düzenlendi. Program kapsamında Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde görevli uzmanlar üreticilerle bir araya geldi.

Eğitimin içeriği ve uygulamalar

Eğitimde, badem üretiminde sahada karşılaşılan hastalık ve zararlılar hakkında uygulamaya yönelik bilgiler paylaşıldı. Uzmanlar, badem yetiştiriciliğinde yaygın olarak görülen hastalık ve zararlı türleri, bu etmenlerin verim üzerindeki olumsuz etkileri ve mücadele yöntemleri hakkında detaylı açıklamalar yaptı.

Programda, doğru zamanlama ve uygun yöntemlerle yapılan mücadelenin hem ürün kalitesini yükselttiği hem de üreticilerin ekonomik kayıplarını azalttığı vurgulandı.

MUĞLA’NIN DATÇA İLÇESİNE BAĞLI ÇEŞME MAHALLESİ’NDE BADEM ÜRETİMİ YAPAN ÇİFTÇİLERE YÖNELİK "BADEM...

MUĞLA’NIN DATÇA İLÇESİNE BAĞLI ÇEŞME MAHALLESİ’NDE BADEM ÜRETİMİ YAPAN ÇİFTÇİLERE YÖNELİK "BADEM HASTALIK VE ZARARLILARI" KONULU ÇİFTÇİ TARLA OKULU EĞİTİM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

MUĞLA’NIN DATÇA İLÇESİNE BAĞLI ÇEŞME MAHALLESİ’NDE BADEM ÜRETİMİ YAPAN ÇİFTÇİLERE YÖNELİK "BADEM...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Op. Dr. Sibel Atağ: Normal Doğum İyileşmeyi Hızlandırır, Enfeksiyon Riskini Azaltır
2
Kirpik Dibi Paraziti (Demodex) Uyarısı: Sürekli Göz Kaşıntısı ve Kızarıklık
3
Jandarma Asayiş Vakfı Muğla İl Temsilciliği Menteşe'de Toplandı
4
Adana'da altyapı isyanı: Esnaf oltayla göle dönen sokağa tepki gösterdi
5
Hatay'da UKOME Kararı: 3 Köprü Kapatıldı, 5 İlçeye EDS
6
Isparta'da 'Moral İstasyonu': Ramazan Akden'in Türküyle Demlenen Çay Ocağı
7
Bayındır'da Kurumlar Arası Voleybol Şenliği: Fikstür Çekimi Tamamlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları