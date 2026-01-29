Datça'da Çiftçilere 'Badem Hastalık ve Zararlıları' Eğitimi

Muğla’nın Datça ilçesine bağlı Çeşme Mahallesinde badem üretimi yapan çiftçilere yönelik "Badem Hastalık ve Zararlıları" konulu Çiftçi Tarla Okulu Eğitim Toplantısı gerçekleştirildi.

Organizasyon ve katılımcılar

Eğitim, Datça İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde düzenlendi. Program kapsamında Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde görevli uzmanlar üreticilerle bir araya geldi.

Eğitimin içeriği ve uygulamalar

Eğitimde, badem üretiminde sahada karşılaşılan hastalık ve zararlılar hakkında uygulamaya yönelik bilgiler paylaşıldı. Uzmanlar, badem yetiştiriciliğinde yaygın olarak görülen hastalık ve zararlı türleri, bu etmenlerin verim üzerindeki olumsuz etkileri ve mücadele yöntemleri hakkında detaylı açıklamalar yaptı.

Programda, doğru zamanlama ve uygun yöntemlerle yapılan mücadelenin hem ürün kalitesini yükselttiği hem de üreticilerin ekonomik kayıplarını azalttığı vurgulandı.

MUĞLA’NIN DATÇA İLÇESİNE BAĞLI ÇEŞME MAHALLESİ’NDE BADEM ÜRETİMİ YAPAN ÇİFTÇİLERE YÖNELİK "BADEM HASTALIK VE ZARARLILARI" KONULU ÇİFTÇİ TARLA OKULU EĞİTİM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.