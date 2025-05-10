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Datça'da Engelli Bireyler İçin Unutulmaz Asker Eğlencesi

Datça'da Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında, engelli bireyler için kına eğlencesi düzenlendi.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 16:50
Datça'da Engelli Bireyler İçin Unutulmaz Asker Eğlencesi

Muğla'nın Datça ilçesinde özel bir etkinlik gerçekleşti. Engelliler Haftası kapsamında, Datça Engelim Olmayın Derneği ve Datça Belediyesi iş birliğiyle engelli bireyler için asker kına eğlencesi düzenlendi.

Etkinlik, Atatürk Kentpark'ta gerçekleştirildi ve burada Çağlar Erenoğlu, Mert Köklü ve Ozan Muratdağ için kına yakıldı. Datça Kaymakamı Murat Atıcı, toplumun dayanışma içinde olmasının ve herkesin mutluluğu paylaşmasının önemini vurguladı.

Datça Engelim Olmayın Derneği Başkanı Dilek Dündar ise, engelli bireylerin topluma entegrasyonunun sağlanmasının kendileri için en büyük ödül olduğunu belirtti.

15 Mayıs'ta Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nda 1 günlük temsili askerlik yapacak olan bireyler, bu etkinlik sayesinde unutulmaz anılar biriktirdi.

Etkinliğe, Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt, Jandarma Komutanı Oğuz Kapusuz, engelli bireyler ve aileleri katıldı. Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Muğla'nın Datça ilçesinde engelli bireyler için asker eğlencesi düzenlendi. Engelliler Haftası...

Muğla'nın Datça ilçesinde engelli bireyler için asker eğlencesi düzenlendi. Engelliler Haftası kapsamında, Datça Engelim Olmayın Derneği ve Datça Belediyesi iş birliğiyle, engelli bireyler için asker kına eğlencesi gerçekleştirildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde engelli bireyler için asker eğlencesi düzenlendi. Engelliler Haftası...

Muğla'nın Datça ilçesinde engelli bireyler için asker eğlencesi düzenlendi. Engelliler Haftası kapsamında, Datça Engelim Olmayın Derneği ve Datça Belediyesi iş birliğiyle, engelli bireyler için asker kına eğlencesi gerçekleştirildi.

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