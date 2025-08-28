Datça'da Kaçakçılık Operasyonu: 3 Gözaltı

Emniyet ekipleri ev ve markete baskın düzenledi

Muğla'nın Datça ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada kaçak alkol ve tütün satışı iddiaları üzerine operasyon gerçekleştirildi.

İskele Mahallesi'nde bir evde yapılan aramada bidon, şişe ve termoslarda alkol ile üretimde kullanılan test kitleri bulundu.

Bir markete düzenlenen baskında ise farklı markalarda elektronik sigara çeşitleri, tütünler ve purolar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.