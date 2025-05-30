Datça'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında

Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik titiz bir çalışma yürüttü.

Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda, C.K. (55) ve E.T. (32) isimli iki şahsın üzerinde bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu madde kullanımı suçlarından adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. Aramalarda bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. Aramalarda bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.