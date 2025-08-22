Datça'da Yaklaşık 5 Metrelik Kuyudan Alman Kurdu Kurtarıldı
Kurtarma operasyonu başarılı şekilde tamamlandı
Muğla'nın Datça ilçesinde kuyuya düşen köpek gönüllülerce kurtarıldı.
Mesudiye Mahallesi Karabıyık mevkisinde bulunan, yaklaşık 5 metre derinliğindeki boş kuyuya köpeğin düştüğü ihbarını alan Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAG AME) bölgeye gitti.
Muğla AFAD'dan gelen ihbar üzerine bölgeye giden Datça biriminden 4 kişilik ekip, düzenlenen operasyonla köpeği bulunduğu yerden çıkardı.
Yara almayan Alman kurdu cinsi köpek kurtarılmasının ardından sahibine teslim edildi.
Muğla'nın Datça ilçesinde kuyuya düşen köpek gönüllülerce kurtarıldı.