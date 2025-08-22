DOLAR
Datça'da Yaklaşık 5 Metrelik Kuyudan Alman Kurdu Kurtarıldı

Mesudiye Mahallesi Karabıyık mevkisindeki yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuya düşen Alman kurdu, MAG AME ve Muğla AFAD destekli ekip tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 16:30
Datça'da Yaklaşık 5 Metrelik Kuyudan Alman Kurdu Kurtarıldı

Datça'da Yaklaşık 5 Metrelik Kuyudan Alman Kurdu Kurtarıldı

Kurtarma operasyonu başarılı şekilde tamamlandı

Muğla'nın Datça ilçesinde kuyuya düşen köpek gönüllülerce kurtarıldı.

Mesudiye Mahallesi Karabıyık mevkisinde bulunan, yaklaşık 5 metre derinliğindeki boş kuyuya köpeğin düştüğü ihbarını alan Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAG AME) bölgeye gitti.

Muğla AFAD'dan gelen ihbar üzerine bölgeye giden Datça biriminden 4 kişilik ekip, düzenlenen operasyonla köpeği bulunduğu yerden çıkardı.

Yara almayan Alman kurdu cinsi köpek kurtarılmasının ardından sahibine teslim edildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde kuyuya düşen köpek gönüllülerce kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde kuyuya düşen köpek gönüllülerce kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde kuyuya düşen köpek gönüllülerce kurtarıldı.

