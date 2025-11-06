Datça'da 'Yeşil Vatan' Seferberliği: Ücretsiz Fidan Dağıtımı

Geleceğe Nefes kapsamında ilçe merkezinde fidan dağıtıldı

Muğla’nın Datça ilçesinde Datça Orman İşletme Şefliği ekipleri, 'Geleceğe Nefes-Yeşil Vatan Seferberliği' projesi kapsamında ilçe merkezinde ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirdi.

Standlar, Datça Orman İşletme Şefi İsa Atıgan ve Emecik Orman İşletme Şefi Aytuğ Yeğnidemir koordinasyonunda kuruldu. Vatandaşlara badem, keçiboynuzu, defne ve biberiye türlerinden fidanlar teslim edildi.

Yetkililer, 250 badem, 250 keçiboynuzu, 250 defne ve 250 biberiye fidanının halkın bahçe, tarla ve uygun gördükleri alanlara dikilmek üzere verildiğini bildirdi. Fidan dağıtımının 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'ne kadar süreceği kaydedildi.

Seferberlik kapsamında 11 Kasım günü, Türkiye genelinde olduğu gibi Datça'da da belirlenen alanlarda toplu fidan dikim etkinliği düzenlenecek. Vatandaşlar, gelecegenefes.gov.tr üzerinden isimlerine fidan sahiplenebilecek.

