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DATÜB ve AKPM Liderlerinden Ahıska Türklerine Destek Mesajı

DATÜB Başkanı Kassanov ve AKPM Başkanı Rousopoulos, Strazburg'da bir araya gelerek Ahıska Türklerinin durumunu ele aldı.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 11:00
DATÜB ve AKPM Liderlerinden Ahıska Türklerine Destek Mesajı

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Theodoros Rousopoulos, Fransa'nın Strazburg kentinde önemli bir görüşme gerçekleştirerek Ahıska Türklerinin durumunu masaya yatırdı.

Kassanov, bu görüşmede Ahıska Türklerinin tarihine dair derin bilgiler sundu. Sürgünlerinin 81. yıl dönümünde yaşanan zorlukları vurgulayan Kassanov, halkının acı dolu geçmişi ile günümüzdeki durumları arasında bağ kurarak, etkileyici bir anlatım sergiledi.

DATÜB'ün Avrupa Konseyi Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Konferansı’ndaki üyeliği ve katılımları hakkında da bilgi veren Kassanov, Ahıska Türklerinin vatanlarına dönüş süreçlerine dair Rousopoulos ile kapsamlı bir değerlendirme yaptı.

Rousopoulos ise toplantıda, işbirliği ve ortak payda mesaji vererek, konunun Gürcistan makamları ile birlikte çözüme kavuşturulabileceğine olan inancını dile getirdi. DATÜB'ün 20 Ocak 2018'den bu yana Türk adıyla Avrupa Konseyi Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Konferansı’na üye olduğunu hatırlatarak, bu birlikteliğin önemine vurgu yaptı.

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov (solda) ve Avrupa Konseyi...

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov (solda) ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Theodoros Rousopoulos (sağda), Fransa'nın Strazburg kentinde Ahıska Türklerinin tarihini görüştü.

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