David Lammy: Gazze'de yaşananlar insanlık dışı — 'Şu an sona ermeli'

David Lammy'den BM Genel Kurulu'nda sert uyarı: Gazze'de yaşananlar insanlık dışı

BM 80. Genel Kurulu'nda konuşma

İngiltere Başbakan Yardımcısı David Lammy, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Gazze'de yaşananları şiddetle kınadı. Lammy, dünyanın yeni sınamalarla karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, uluslararası hukukun rehber alınması gerektiğini söyledi.

Lammy, konuşmasında 'Gazze'de yaşananlar kesinlikle savunulamaz, insanlık dışıdır, meşru gösterilemez ve şu an sona ermelidir' ifadelerini kullandı.

İnsani yardım ve yerinden edilmeye dikkat çekti

Filistin ve İsrail halklarının daha iyi bir yaşamı hak ettiğini belirten Lammy, İsrail'in hayat kurtaracak insani yardımları engellemesine ve bunun yol açtığı kıtlığa dikkat çekti. Artan saldırılar ve Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini kaygıyla değerlendirdi.

Lammy, bölgedeki diplomatik çabaların barış umudunu canlı tuttuğunu belirterek, 'Koordine edilmiş diplomatik hamleler barış umudunu canlı tutuyor. Bölgede ve ötesinde ABD'nin desteğiyle kalıcı bir barış planı için çalışıyoruz' dedi.

'İlhak kesinlikle önlenmelidir.' sözleriyle ilhak girişimlerine karşı çıktığını vurgulayan Lammy, barışın sağlanması ve Gazze saldırılarının sona ermesi gerektiğini yineledi.

Ayrıca Lammy, acil ateşkes, esirlerin salıverilmesi ve yardımların Gazze'ye erişmesinin zorunlu olduğunu savundu ve 'Filistin'in yanındayız çünkü BM Şartı'nın eşit haklar, kendi kaderini tayin etme değerlerine inanıyoruz' açıklamasını yaptı.

Ukrayna'ya destek ve Rusya eleştirisi

Lammy konuşmasında Ukrayna'ya da açık destek verdi: 'Saldırganlığın galip gelmesine izin verirsek tüm dünya bedel öder. Ukrayna'da kalıcı barışa tüm dünyanın ihtiyacı var.' Ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış istemediğini savunarak, 'Ukrayna'nın bugün, yarın ve 100 yıl sonra da yanında olacağız' dedi.

BM reformu ve yapay zeka yatırımları

BM'de reformu desteklediğini belirten Lammy, değişen dünyada yapay zekanın dönüşümün en önemli güçlerinden biri olduğunu söyledi. Yapay zekanın doğru kullanımıyla ekonomilerin büyüyeceğini ve suçlarla daha iyi mücadele edileceğini ifade etti.

Öte yandan yapay zekanın dezenformasyon, suç ve manipülasyon için de kullanılabildiğine dikkat çekti: 'Organize suç örgütleri, yapay zekayı dolandırıcılıkta kullanıyor. Görülmemiş ölçüde kurbanları var. Yapay zeka özgürlüğü de artırabilir, baskıyı da. Yapay zeka doğruyu da güçlendirebilir yalanı da. Sadece işbirliğiyle yapay zekayı doğru yola sokabiliriz.'

Lammy, yapay zekaya ortak yatırım çağrısı yaparak 10 Afrika ülkesinde yapay zeka altyapısı kurmak için işbirliği yürüttüklerini açıkladı.