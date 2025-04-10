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Davutoğlu, 21. Konya Tarım Fuarı'nı Ziyaret Etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 21. Konya Tarım Fuarı'nda tarım sektörünün paydaşlarıyla buluştu.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 16:02
Davutoğlu, 21. Konya Tarım Fuarı'nı Ziyaret Etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 21. Konya Tarım Fuarı'nı ziyaret ederek tarım sektörünün paydaşlarıyla bir araya geldi.

Davutoğlu, memleketi Konya'da tarım sektörünün dinamikleriyle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Konya Tarım Fuarı’nın geçmişten bugüne katılımcı firma sayısı ve ziyaretçi kapasitesi ile geldiği noktadan gurur duyduğunu belirtti.

Davutoğlu, "Avrupa'nın en büyük 3. tarım fuarı burada. Gezerken hemen hemen her ülkeden katılımcıları görmekten büyük mutluluk duydum," şeklinde konuştu.

Konya'da ve Türkiye genelinde tarımda özellikle su eksikliği üzerine dikkat çeken Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Konya suyla buluşacak. Mevlana'nın Şems ile buluşması gibi. Ancak gözler Konya'da değil, Ankara'daki makamlarda olan Konyalı siyasetçiler ve sivil toplum kuruluşları; en önemli vazifeniz Konya başta olmak üzere Türkiye'nin su sorunlarını gündeme getirmektir. Su olmazsa tarım olmaz."

Tarımın kar üreten bir sektör haline gelmesi gerektiğini savunan Davutoğlu, Türkiye ölçeğinde toprak planlaması, su kaynaklarının yönetimi, genç çiftçilere eğitim ve finansal destek projeleri konularında Gelecek Partisi'nin tek başına adımlar attığını vurguladı.

Basın açıklaması öncesi ve sonrası fuarı gezerek stantları ziyaret eden Davutoğlu, katılımcı firmalar ve çiftçilerle de görüştü.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 21. Konya Tarım Fuarı'nı gezdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 21. Konya Tarım Fuarı'nı gezdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 21. Konya Tarım Fuarı'nı gezdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 21. Konya Tarım Fuarı'nı gezdi.

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