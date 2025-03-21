Davutoğlu, Konya'da İftar Programında Gazzelilere Dikkat Çekti

Ahmet Davutoğlu, Konya'daki iftar programında ramazan ayındaki acılara dikkat çekti, yolsuzlukla mücadele çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 22:33
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 22:37
Davutoğlu, Konya'da İftar Programında Gazzelilere Dikkat Çekti

Davutoğlu, Konya'da Şiddet ve Yolsuzluk Üzerine Konuştu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Konya İl Başkanlığı tarafından organize edilen iftar programına katıldı.

Merkez Meram ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte, Davutoğlu ramazanın merhamet dolu bir ay olduğunu vurguladı ve Gazzeli vatandaşların maruz kaldığı acılara dikkat çekti.
Davutoğlu, "Ramazan ayında İsrail'in saldırıları altında soykırıma uğrayan Gazzelilerin acısı, yüreklerde derin bir iz bırakıyor," dedi.

Davutoğlu, salı gününden itibaren yeniden başlayan İsrail saldırılarına dikkat çekerek, "Bir İsrailli yetkili, 'Filistinlilerle savaşmak için en uygun ay, ramazan ayıdır. Ramazan ayında aç ve yorgun olurlar,' dedi. İnsanlık tarihinin en acımasız zulümlerini gördü, ancak İsrail kadar kanlı bir rejimle karşılaşmadı," ifadelerini kullandı.

İsrail'i savunanlara karşı mücadele edeceklerini belirten Davutoğlu, ülkedeki adalet mücadelelerine de değindi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili yolsuzluk soruşturmasına ilişkin, "Yolsuzluk yapan her kimse karşısındayız. Kim olursa olsun, yolsuzlukla suçlanan kişiler kendini aklayacak şekilde savunmalıdır. Hukuk gereğini yapmalıdır," dedi.

Daha sonra muhalefet temsilcilerine seslenen Davutoğlu, demokratik taleplerin önemine vurgu yaparak, "Ülkeyi kaosa sürüklemeyin. Asla demokratik ve meşru yolların dışına çıkmayın," dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Konya İl Başkanlığı tarafından...

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Davutoğlu, merkez Meram ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen programda konuştu.

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