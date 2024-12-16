DEAŞ'a Para Gönderen Sanığa 10 Yıla Kadar Hapis İstemi

Adana'da DEAŞ Davası Başladı

Adana'da terör örgütü DEAŞ için para gönderdiği iddia edilen bir sanık hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Tutuksuz yargılanan sanık M.K., terör örgütü ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra adli kontrol tedbiri uygulandı.

Soruşturma Tamamlandı

Savcılığın yürüttüğü soruşturmanın tamamlanmasının ardından M.K. hakkında hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, M.K.'nin kentte terör örgütü lehine aktif faaliyetler yürüttüğü ve örgüte finansal kaynak sağlama amacıyla para topladığı bilgisine yer verildi.

Örgüt Üyeleriyle İrtibat Tespiti

Iddianamede, sanığın Suriye’deki örgüt üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması için maddi yardımda bulunduğu ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan soruşturma yürütülen M.O. isimli şahsa para gönderdiği tespit edildi.

Sanık Suçlamaları Reddetti

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen M.K.'nın yargılanmasına akıbeti belirsiz günlerde başlanacak.