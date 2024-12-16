DOLAR
34,96 0,02%
EURO
36,71 0,05%
ALTIN
2.993,1 -0,55%
BITCOIN
3.626.150,25 -0,58%

DEAŞ'a Para Gönderen Sanığa 10 Yıla Kadar Hapis İstemi

Adana'da DEAŞ'a para gönderdiği iddia edilen sanık hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 14:47
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 14:47
DEAŞ'a Para Gönderen Sanığa 10 Yıla Kadar Hapis İstemi

Adana'da DEAŞ Davası Başladı

Adana'da terör örgütü DEAŞ için para gönderdiği iddia edilen bir sanık hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Tutuksuz yargılanan sanık M.K., terör örgütü ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra adli kontrol tedbiri uygulandı.

Soruşturma Tamamlandı

Savcılığın yürüttüğü soruşturmanın tamamlanmasının ardından M.K. hakkında hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, M.K.'nin kentte terör örgütü lehine aktif faaliyetler yürüttüğü ve örgüte finansal kaynak sağlama amacıyla para topladığı bilgisine yer verildi.

Örgüt Üyeleriyle İrtibat Tespiti

Iddianamede, sanığın Suriye’deki örgüt üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması için maddi yardımda bulunduğu ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan soruşturma yürütülen M.O. isimli şahsa para gönderdiği tespit edildi.

Sanık Suçlamaları Reddetti

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen M.K.'nın yargılanmasına akıbeti belirsiz günlerde başlanacak.

İLGİLİ HABERLER

2025 Yılında İkizler ve Yükselen İkizleri Sürpriz Gelişmeler Bekliyor!

Asgari Ücrette Sürpriz Gelişmeler: 2025'te Beklenen Zam Oranı Açıklandı

Yapı Kredi Promosyonu 79.900 TL'ye Yükseldi!

Boğa ve Yükselen Boğalar İçin 2025 Yılı Yorumları! 2025'te Boğaları Neler Bekliyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Söke'deki 'Kesik Baş' cinayet zanlısının diş hekimi olduğu ortaya çıktı
2
Bakan Kacır'dan Ağbaba'ya Togg Yanıtı: 'Kendisi Hazımsızlık Yaşıyor'
3
İsrail'in Lübnan'a Saldırısında 3 Yaralı
4
İrlanda Başbakan Yardımcısı Martin: Filistin Devletini Tanıma Düşmanca Bir Tavır Değil
5
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Suriyelilerin Büyük Çoğunluğu Ülkesine Dönecek
6
Orman Yangınlarına Müdahale Süresi 11 Dakikaya Düştü
7
Mehmet Kavukcu'dan Brüksel'de Unutulmaz 'Göç' Performansı

Medicana'dan Elektronik Sigara Uyarısı: Akciğer Kanseri Riski Artıyor

2025'te Başak ve Yükselen Başakları Neler Bekliyor?

Emlakjet Geri Dönüş Endeksi: Yatırımcılar İçin Kazanç Fırsatları

Aslan ve Yükselen Aslanlar: 2025'te Sizi Neler Bekliyor?

2025 Yılında Yengeçleri Bekleyen Değişim ve Fırsatlar

Yapı Kredi Promosyonu 79.900 TL'ye Yükseldi!

2025 Yılında İkizler ve Yükselen İkizleri Sürpriz Gelişmeler Bekliyor!

Garanti BBVA, Mobil Uygulamasındaki Yatırım Menüsünü Yeniledi

Boğa ve Yükselen Boğalar İçin 2025 Yılı Yorumları! 2025'te Boğaları Neler Bekliyor?

Dinçer Güner'in 2025 Burç Yorumları: Koç ve Yükselen Koç Burçlarını 2025'de Neler Bekliyor?

Asgari Ücrette Sürpriz Gelişmeler: 2025'te Beklenen Zam Oranı Açıklandı

A101'de Yılbaşı Öncesi Büyük İndirim: 700 TL'ye Ek 500 TL Bonus!