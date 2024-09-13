Dede Semiz'in Deyişleriyle Dolu Hoş Bir Karşılama

Ardahan'da Dede Semiz'in Eşsiz Karşılaması

Ardahan'da bulunan huzurevinde ikamet eden 92 yaşındaki Dede Semiz, misafirlerini etkileyici deyişlerle karşılayarak onları keyiflendirmeye devam ediyor.

Dede Semiz'in Keyifli Anları

Huzurevinde iki yıldır yaşayan Dede Semiz, bu süre zarfında gelen ziyaretçi ve misafirlerini farklı manilerle karşılarken, sohbetleriyle de çevresine neşe kaynağı oluyor. Özellikle sosyal hizmetler alanında çalışanları da deyişleriyle selamlamakta.”

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü ile Görüşme

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Çetinkaya, Dede Semiz'i ziyaret ettiğinde, kendisi tarafından deyişle karşılandığını belirtti. Dede Semiz, ziyareti vesilesiyle mutlu anlar yaşadığını ifade ederek, "Gençliğimden beri müzikle iç içeyim, ziyaretçilerimle bu güzel anları paylaşmak beni çok mutlu ediyor," dedi.

Sosyal Medyada Paylaşılan Anlar

Çetinkaya, Dede Semiz'in kendisine gösterdiği bu özel karşılama için çok memnun olduğunu ve sesinden etkilendiğini dile getirirken, bu duygusal anların videosu da kurumun sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Ardahan Huzurevi sakinlerinden 92 yaşındaki Dede Semiz (solda), ziyaretçilerini deyişlerle karşılıyor.

Ardahan Huzurevi sakinlerinden 92 yaşındaki Dede Semiz (solda), ziyaretçilerini deyişlerle karşılıyor.