Dede Semiz'in Deyişleriyle Dolu Hoş Bir Karşılama

Ardahan'daki huzurevinde, 92 yaşındaki Dede Semiz'in ziyaretçilerine deyişlerle hoşgeldin demesi büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 15:30
Dede Semiz'in Deyişleriyle Dolu Hoş Bir Karşılama

Ardahan'da Dede Semiz'in Eşsiz Karşılaması

Ardahan'da bulunan huzurevinde ikamet eden 92 yaşındaki Dede Semiz, misafirlerini etkileyici deyişlerle karşılayarak onları keyiflendirmeye devam ediyor.

Dede Semiz'in Keyifli Anları

Huzurevinde iki yıldır yaşayan Dede Semiz, bu süre zarfında gelen ziyaretçi ve misafirlerini farklı manilerle karşılarken, sohbetleriyle de çevresine neşe kaynağı oluyor. Özellikle sosyal hizmetler alanında çalışanları da deyişleriyle selamlamakta.”

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü ile Görüşme

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Çetinkaya, Dede Semiz'i ziyaret ettiğinde, kendisi tarafından deyişle karşılandığını belirtti. Dede Semiz, ziyareti vesilesiyle mutlu anlar yaşadığını ifade ederek, "Gençliğimden beri müzikle iç içeyim, ziyaretçilerimle bu güzel anları paylaşmak beni çok mutlu ediyor," dedi.

Sosyal Medyada Paylaşılan Anlar

Çetinkaya, Dede Semiz'in kendisine gösterdiği bu özel karşılama için çok memnun olduğunu ve sesinden etkilendiğini dile getirirken, bu duygusal anların videosu da kurumun sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Ardahan Huzurevi sakinlerinden 92 yaşındaki Dede Semiz (solda), ziyaretçilerini deyişlerle...

Ardahan Huzurevi sakinlerinden 92 yaşındaki Dede Semiz (solda), ziyaretçilerini deyişlerle karşılıyor.

Ardahan Huzurevi sakinlerinden 92 yaşındaki Dede Semiz (solda), ziyaretçilerini deyişlerle...

Ardahan Huzurevi sakinlerinden 92 yaşındaki Dede Semiz (solda), ziyaretçilerini deyişlerle karşılıyor.

İLGİLİ HABERLER

KPSS şartı olmadan SGK personeli olunmasının önü açıldı! On binler başvuruyor

Türkiye'ye 1 Milyar Dolarlık Yatırım Yapan BYD'de Manisa'da Açılacak Fabrikası için Manisa ve İstanbul'da Personel Alım İlanı Yayımladı

Evinde okuyan öğrencisi olan ebeveyne sabah müjdesi! 23 Eylül’e kadar gidene çifter çifter ödeniyor

Fiyatlar 15 Eylül'de Yüzde 70 Düşecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran Cinayetinde Şok İfadeler Ortaya Çıktı! Annesi Yayınlanmayan o Röportajda Resmen İtiraf Etmiş
2
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
3
Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Takımı, Yelkenliyle Türkiye Turu Rekoru İçin Yola Çıktı
4
Narin Güran Cinayetinde Anne ve Ağabeyi Dahil 8 Kişi Tutuklandı: Soruşturma Derinleşiyor
5
Bakan Işıkhan, Van'da İş İnsanlarıyla Buluştu: Ekonomik Gelecek Vurgusu
6
İsrail Ordusu: Lübnan'dan 3 Roket Saldırısı Gerçekleşti

14 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

O zincir markete 15 Eylül’e kadar gidene 600 TL hediye! Kampanya bitti bitiyor

Fiyatlar 15 Eylül'de Yüzde 70 Düşecek!

Türkiye'ye 1 Milyar Dolarlık Yatırım Yapan BYD'de Manisa'da Açılacak Fabrikası için Manisa ve İstanbul'da Personel Alım İlanı Yayımladı

Emekliyi hop ayağa kaldıracak 3'lü zam müjdesi! En düşük emekli maaşı 15.000 TL

Kırtasiye Yardımı Başvuruları Başladı!

Alışverişte 'Fişi çöpe atın' dönemi sona erdi! MASAK devrede 100.000 TL ceza ödetiyor

Evinde okuyan öğrencisi olan ebeveyne sabah müjdesi! 23 Eylül’e kadar gidene çifter çifter ödeniyor

Emekli ve özel sektör çalışanına bankadan kıyak! Faizsiz 50.000 TL başvuruları başladı

KPSS şartı olmadan SGK personeli olunmasının önü açıldı! On binler başvuruyor

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı