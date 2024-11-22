Dede ve Torun Aynı Sedyede Böbrek Nakli İçin Ameliyathaneye Girdi

Samsun'da Dede ve Torun'un Özgün Hikayesi

Samsun'da yaşayan 4 yaşındaki Mehmet Can Aydoğan, aynı sedyede sarılarak girdiği ve kendisiyle aynı ismi taşıyan dedesi Mehmet Aydoğan'dan nakledilen böbrek ile sağlığına kavuştu.

Hastalık Süreci ve Nakil İhtiyacı

Vezirköprü ilçesinde çiftçilikle uğraşan Halil İbrahim ve Semra Aydoğan çiftinin ikinci çocuğu olan Mehmet Can, 8 aylıkken nefrotik sendrom nedeniyle böbrek yetmezliği yaşamaya başladı. Uzun süren ilaç tedavisinin ardından diyalize girmeye başlayan minik Mehmet Can'ın vücudunda yaşanan komplikasyonlar, doktorların böbrek nakli önerisini gündeme getirdi.

İstanbul'da Tedavi ve Dede'nin Gönüllü Olması

Aile, nakil işlemleri için İstinye Üniversitesi Liv Hastanesi'ne başvurdu. Hastanedeki tetkikler, annenin ve babanın böbreklerinin uygun olmadığını gösterdi. Tam bu sırada, torunuyla aynı ismi taşımakta olan 59 yaşındaki dede Mehmet Aydoğan da gönüllü olarak Samsun'dan İstanbul'a geldi. Yapılan tetkikler sonucunda dedenin sağlık durumu nakle elverişli bulundu ve hazırlıklara başlandı.

Ameliyathane Anları ve Başarıyla Gerçekleşen Nakil

Dede ve torun, aynı sedyede birbirlerine sarılarak girdikleri ameliyathanede, hastanenin Organ Nakli Merkezi'nin sorumlu hocası Prof. Dr. Ayhan Dinçkan tarafından gerçekleştirilen başarılı bir böbrek nakli operasyonu ile hayata bağlandılar. Ameliyat sonrasında dedesinin yanından hiç ayrılmayan Mehmet Can, sağlığına kavuştu.

Dede ve Ailenin Duyguları

Dede Mehmet Aydoğan, AA muhabirine verdiği demeçte, torununun saatlerce diyalizde kalmasına ve sürekli midesinin bulantı yaşamasına dayanamadığını belirterek, “Hiç düşünmeden onun için böbreğimi verdim. Torunuma böbreğim çok şükür uydu. Artık yaşıtları gibi sağlıklı bir hayat sürecek” ifadelerini kullandı.

Baba Halil İbrahim Aydoğan, oğlu ve babasını aynı sedyede ameliyathaneye girerken gördüğünde duygulandığını dile getirdi. İkisini de sağlıklı bir şekilde hastaneden taburcu olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Uzman Görüşü ve Önemli Mesaj

Prof. Dr. Dinçkan, “Burada asıl kahraman dede. Torununa can oldu. Artık ikisi de sağlıklı ve mutlu bir hayat yaşayacak. Ancak Mehmet Can kadar şanslı olan, donörü olmayan binlerce hasta nakil olmayı bekliyor. Organ bağışına toplum olarak destek olmamız şart. Böyle güzel hikayelerin oluşmasındaki tek engel organ bağışı” şeklinde konuşarak, organ bağışının önemine dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Samsun'da yaşayan 4 yaşındaki Mehmet Can Aydoğan, aynı sedyede sarılarak girdiği ve kendisiyle aynı ismi taşıyan dedesi Mehmet Aydoğan'dan nakledilen böbrek ile sağlığına kavuştu.

Samsun'da yaşayan 4 yaşındaki Mehmet Can Aydoğan, aynı sedyede sarılarak girdiği ve kendisiyle aynı ismi taşıyan dedesinden nakledilen böbrek ile sağlığına kavuştu.