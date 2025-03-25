Dee Dee Bridgewater, İstanbul ve Ankara'da Caz Tutkunlarıyla Buluşuyor

Caz tutkunlarının beğenisini kazanmış Grammy ve Tony ödüllü Dee Dee Bridgewater, Türkiye'de iki konser verecek.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 13:38
Dee Dee Bridgewater, İstanbul ve Ankara'da Caz Tutkunlarıyla Buluşuyor

Cazın usta ismi, Grammy ve Tony ödüllü Dee Dee Bridgewater, İstanbul ve Ankara'da müzikseverlerle buluşuyor.

Caz müziğinde 40 yılı aşan kariyeri ile saygın bir yer edinen Bridgewater, 6 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda, 7 Nisan'da ise CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da konser verecek.

Türkiye'deki konserleri öncesinde Big Band, Quartet ve Grammy ödüllü piyanist Bill Charlap ile dünya çapında turnelerine devam eden Bridgewater, İstanbul ve Ankara'daki performansında Miki Hayama (piyano), Rosa Brunello (bas) ve Shirazette Tinnin (davul) gibi yetenekli sanatçılara eşlik edecek.

Konsere gelen müzik severler, sanatçının diskografisinden sevilen parçalarını dinleme fırsatı bulacak.

Dee Dee Bridgewater Hakkında

3 Grammy Ödülü sahibi sanatçı, bu ödüllerinden en sonunu 'Eleanora Fagan (1915-1959): To Billie With Love From Dee Dee' albümüyle "En İyi Caz Vokal Albümü" dalında kazandı. Profesyonel kariyerine Thad Jones/Mel Lewis Big Band ile adım atan Bridgewater, 1970'li yıllarda Max Roach, Sonny Rollins, Dexter Gordon ve Dizzy Gillespie gibi caz ustalarıyla aynı sahneyi paylaştı.

1980'lerde pop müziğe yönelip Paris'e yerleşen sanatçı, caz müziğine dönüş yaparak albümleriyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Ella Fitzgerald'a adadığı iki Grammy ödüllü 'Dear Ella' albümü, sanatçının en beğenilen çalışmalarından biridir.

Müziğin yanı sıra müzikal tiyatroda da başarısını kanıtlayan Bridgewater, 1975 yılında Broadway'in kült yapımı 'The Wiz' müzikalindeki 'Glinda' rolü ile Tony Ödülü kazanmış, Off-Broadway'de sahne aldığı 'Lady Day' müzikalinde Billie Holiday'i canlandırarak da 'Laurence Olivier En İyi Müzikal Kadın Oyuncu Ödülü''ne aday gösterilmiştir.

Sosyal sorumluluk projelerinde de aktif rol alan sanatçı, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) İyi Niyet Elçisi olarak dünya genelinde açlıkla mücadeleye katkı sağlamaktadır. Bridgewater, 2017 yılında Kennedy Center'da NEA Jazz Masters Fellows Ödülü'ne layık görüldü.

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