Defense News Top 100'de 5 Türk Şirketi: ASELSAN 43, TUSAŞ 47

Defense News Top 100'e 5 Türk şirketi girdi: ASELSAN 43., TUSAŞ 47., Roketsan 71., ASFAT 78., MKE 80.; ASFAT 16 basamak yükseldi.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 17:25
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 17:25
Defense News Top 100'de 5 Türk şirketi listede yer aldı

ASELSAN lider, ASFAT dikkat çeken yükselişiyle öne çıktı

Dünyanın prestijli savunma sanayisi sıralaması Defense News Top 100 listesinde bu yıl da 5 Türk şirketi yer aldı. Askeri yayıncılık kuruluşu Defense News tarafından yayımlanan ve bir önceki yılın savunma satışlarına göre hazırlanan listede Türk firmaları konumlarını korudu veya yükseldi.

ASELSAN, 43. sırada yer alarak listede en üstte bulunan Türk şirketi oldu; şirketin savunma geliri 3 milyar 541 milyon 261 bin 567 dolar olarak kaydedildi. Diğer Türk şirketlerinin sıralaması ise şu şekilde: TUSAŞ 47, Roketsan 71, ASFAT 78 ve MKE 80.

Geçen yılla karşılaştırıldığında değişimler dikkat çekiyor: ASELSAN geçen yıl 42. sıradaydı ve bu yıl 43. sıraya geriledi; TUSAŞ 50. sıradan 47.'ye yükseldi. Roketsan 71. sıradaki yerini korurken, ASFAT 94. sıradan 78. sıraya çıkarak 16 basamaklık önemli bir yükseliş gösterdi. MKE ise 84. sıradan 80. sıraya yükseldi.

Listenin ilk sıraları ise uluslararası savunma devlerinden oluşuyor. Lockheed Martin, 68 milyar 390 milyon dolar savunma geliriyle zirveyi korudu. Onu RTX ve China Aerospace Science and Industry Corporation takip etti. Northrop Grumman 4., General Dynamics 5., BAE Systems 6., Boeing 7., China State Shipbuilding Corporation Limited 8., L3Harris Technologies 9. ve Thales 10. sırada yer aldı.

Ülke dağılımına bakıldığında listede ABD'den 48, Birleşik Krallık'tan 6, Türkiye, Fransa ve Çin'den 5'er, Almanya'dan 4 ve Güney Kore ile İsrail'den 3'er şirket yer aldı.

