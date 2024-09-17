Delhi Eyaleti Başbakanı Arvind Kejriwal Yolsuzluk Suçlamasıyla İstifa Etti

Hindistan'da Yolsuzluk Dalgası

Hindistan'ın Delhi eyaletinde yolsuzluk suçlamaları nedeniyle zatihi Başbakanlık görevini bırakan Arvind Kejriwal, 13 Eylül'de kefaletle serbest kalmasının ardından istifasını sundu.

Yeni Başbakan Atishi Marlena Singh

Kejriwal, partisi Sıradan Halkın Partisi (Aam Aadmi Partisi-AAP) lideri olarak yerine Eğitim Bakanı Atishi Marlena Singh'i getirdi. Singh, Delhi Vali Vekili Vinai Kumar Saxena'ya istifa belgelerini teslim etti. Singh, yaptığı basın toplantısında, "Bu, hem partimiz hem de Delhi halkı için duygusal bir an. Halk, Kejriwal'i tekrar başbakan yapmak konusunda kararlı. Seçimlere kadar şehrin işlerini yürütmekle ben ilgileneceğim," dedi.

Atishi Marlena Singh, Delhi’nin en genç başbakanı olarak görevine başladı. AAP, Singh'in oybirliğiyle bu koltuğa geçtiğini ve Şubat 2025’teki milletvekili seçimlerine kadar görev alacağını duyurdu.

Kejriwal'in Yasal Süreci

2 yıl önce alkol satış ruhsatı için 12 milyon dolar rüşvet iddialarıyla gözaltına alınan Kejriwal, 21 Mart’ta tutuklanmış ve bu olay Hindistan'da bir ilk olarak kaydedilmiştir. AAP, Kejriwal’in suçlamalarını reddederek, bu durumu mevcut iktidardaki Başbakan Narendra Modi'nin BJP partisinin seçimlerdeki başarısı için bir manevra olarak tanımladı.

ACT Sözcüsü Saurabh Bharadwaj ise Kejriwal'in tutuklanmasını siyasal bir operasyon olarak değerlendirerek, "Tüm bunlar, ulusal seçimleri kazanmak için yapılıyor," açıklamasında bulundu.

Kejriwal, seçim kampanyasını sürdürebilmesi için Mayıs ayında kefaletle serbest bırakıldı; ancak, 2 Haziran'da tekrar tutuklandı.