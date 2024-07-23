Delta Hava Yolları Üzerine ABD'den Soruşturma Başlatıldı

ABD Ulaştırma Bakanlığı'ndan Delta Hava Yolları'na Soruşturma

ABD Ulaştırma Bakanlığı, geçtiğimiz hafta ortaya çıkan küresel yazılım sorunları sonucunda uçuş iptallerinin devam etmesi üzerine Delta Hava Yolları hakkında resmi bir soruşturma başlattı.

Buttigieg'ten Açıklamalar

ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, X platformunda yaptığı açıklamada, Bakanlığın hava yolu şirketinin yasal yükümlülüklerine uygunluğunun denetleneceğini ve seyahatlerinde zorluk yaşayan yolcularıyla daha fazla ilgilenmelerinin sağlanacağını vurguladı. Buttigieg, "Tüm yolculardan adil muamele görme hakkı vardır ve bu hakkın korunması için gerekli adımları atacağım" dedi.

Küresel Yazılım Sorununun Etkisi

Küresel yazılım sorununa neden olan CrowdStrike siber güvenlik şirketi, havacılık sektörünün bu durumdan en çok etkilenen alanlardan biri olduğunu belirtti. Delta, bu yazılım sorunu sebebiyle en çok zarar gören havayolu şirketi oldu ve FlightAware internet verilerine göre, cuma gününden bu yana 5 binden fazla uçuş seferi iptal edildi.

Microsoft ile İlişkili Sorunlar

Bu sorun, Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'ın güncellemesi ile Microsoft işletim sistemi arasında oluşan bir kopukluk nedeniyle meydana geldi. Microsoft'un tahminlerine göre, bu küresel yazılım sorunu yaklaşık 8,5 milyon Windows cihazını etkiledi.