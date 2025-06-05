DOLAR
39,26 0,02%
EURO
44,92 -0,02%
ALTIN
4.236,61 0,05%
BITCOIN
3.967.595,39 -0,62%

DeltaV'nin Hibrit Roket Sistemi, 200 Kilometre İrtifayı Geçerek Rekor Kırdı

DeltaV, geliştirdiği hibrit roket sistemi ile 200 kilometre irtifayı aşarak önemli bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 23:34
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 23:34
DeltaV'nin Hibrit Roket Sistemi, 200 Kilometre İrtifayı Geçerek Rekor Kırdı

DeltaV Hibrit Roket Sistemi ile Tarihi İvme

DeltaV, geliştirdiği iki kademeli hibrit roket sistemiyle gerçekleştirdiği testte 200 kilometrenin üzerinde irtifaya ulaşarak, hibrit roket motorlarıyla erişilen irtifa rekorunu kırdı. Bu tarihi başarı, Türkiye'nin uzay teknolojileri alanındaki iddiasını bir kez daha kanıtladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan Açıklama

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Gerçekleştireceğimiz Ay Görevi'nin hibrit roket motorunu geliştiren DeltaV Uzay, tarihi bir başarıya daha imza attı. Tüm mühendislerimizi, teknisyenlerimizi, emek veren herkesi yürekten kutluyorum." dedi.

SSB'den Övgü Dolu Mesaj

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "DeltaV'nin geliştirdiği hibrit roket sistemiyle yapılan test, sadece ülkemiz için değil, hibrit roket teknolojileri açısından da küresel ölçekte bir öncülük taşıyor" şeklinde bilgiler verildi. Başarılı test ile ilgili detaylar, birçok zorlu hedefin başarıyla gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor.

Uzayda Yeni Hedefler

SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ise DeltaV'nin hibrit roket sistemiyle ulaştığı irtifanın, bağımsız uzay yürüyüşü için bir vizyonun tescili olduğunu vurguladı: "Bu başarılı test, ülkemizin kendi roket sistemlerini geliştiren öncü ülkelerden biri haline geldiğini gösteriyor. Türkiye artık sadece gökyüzünü değil, uzayın derinliklerini hedefliyor."

Bağımsız Uzay Yolculuğu

Bakan Kacır ve SSB Başkanı Görgün’ün bu açıklamaları, Türkiye'nin uzay alanındaki hedeflerini net bir şekilde ortaya koyuyor. DeltaV Uzay'ın mühendisleri ve bilime katkıda bulunan tüm paydaşları, uzaya bağımsız erişim yolculuğunda önemli bir adım attı. Ülkemizin Milli Uzay Programı hedefleri doğrultusunda daha fazla gelişmiş görevlere ulaşması bekleniyor.

DeltaV tarafından geliştirilen iki kademeli hibrit roket sistemiyle gerçekleştirilen testte, 200...

DeltaV tarafından geliştirilen iki kademeli hibrit roket sistemiyle gerçekleştirilen testte, 200 kilometrenin üzerinde irtifaya ulaşarak, hibrit roket motorlarıyla erişilen irtifa rekoru kırıldı.

DeltaV tarafından geliştirilen iki kademeli hibrit roket sistemiyle gerçekleştirilen testte, 200...

DeltaV tarafından geliştirilen iki kademeli hibrit roket sistemiyle gerçekleştirilen testte, 200 kilometrenin üzerinde irtifaya ulaşarak, hibrit roket motorlarıyla erişilen irtifa rekoru kırıldı.

İLGİLİ HABERLER

Marmara'da 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri!

Güneydoğu Anadolu 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri

Şanlıurfa'da Bayram Müjdesi: 6-9 Haziran Arasında Ücretsiz Ulaşım

2025 Akdeniz'de Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Şehir Şehir Vakitler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AFAD Başkanı Pehlivan, UNDRR Direktörü Albrito ile Görüştü
2
Samsunlu Lise Öğrencisi, Otlu Lezzetler Yarışması'nda Altın Madalya Kazandı
3
Zonguldak'ta Motosiklet Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti
4
Bitlis'te Yol Açma Çalışmaları Devam Ediyor
5
Kırşehir'de Kurban Bayramı Öncesi Trafik Denetimleri Arttırıldı
6
Antalya'da Kurban Bayramı İçin Güvenlik Tedbirleri Artırıldı
7
Ticaret Bakanlığı Heyeti Japonya'da Kooperatifçilik Temasları Gerçekleştirdi

Devletten Genç Girişimcilere 2 Milyon TL Destek Müjdesi

Güneydoğu Anadolu 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Doğu Anadolu'da Şehirler İtibarıyla Liste

2025 Akdeniz'de Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Şehir Şehir Vakitler

2025 Ege Bölgesi Kurban Bayramı Namaz Saatleri Açıklandı

2025 İç Anadolu'da Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri Karadeniz İlleri

Marmara'da 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri!

Şanlıurfa'da Bayram Müjdesi: 6-9 Haziran Arasında Ücretsiz Ulaşım

81 İlde Çalışanları Etkileyecek Düzenleme: Nakit Ödeme Dönemi Sona Eriyor

Kadın Şoför İstihdamına Yüzde 95 İndirimli Seyahat Müjdesi

Bayram Müjdesi: Sivas ve Yozgat'ta İhtiyaç Sahiplerine Yardım