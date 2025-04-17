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DEM Parti Başkanı Bakırhan Sağlık Durumu Hakkında Açıklama Yaptı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında güncel bilgi verdi ve destek çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 17:27
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 17:27
DEM Parti Başkanı Bakırhan Sağlık Durumu Hakkında Açıklama Yaptı

Bakırhan: Önder'in Sağlık Durumu Günden Güne İyiye Gidiyor

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM Başkanvekili ve partilerinin İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakırhan, hastane önünde yaptığı konuşmada, "Her gün bir önceki günden daha bir ilerleme sağladığını söyledi hekim arkadaşlar, biz de onlara güveniyoruz." dedi.

Teşekkür ve Destek

Önder'in tedavisinin devam ettiği Şişli'deki hastane önünde açıklama yapan Bakırhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi parti genel başkanlarına, sivil toplum örgütlerine ve gazetecilere gösterdikleri ilgi dolayısıyla teşekkür etti. "Önder'in rahatsızlanmasından itibaren hastanenin hiç boş kalmadığını belirttim, mevcut durumu hep beraber takip ediyoruz," şeklinde konuştu.

Spekülasyonlara İtibar Edilmeyecek

Bakırhan, hastane yönetimi ve tedavi eden hekimlerin kamuoyunu bilgilendirdiğini hatırlatarak, bu açıklamaları esas aldıklarını vurguladı. Böylelikle yapılan farklı yorum ve spekülasyonlara itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti. "Sırrı Süreyya Önder dirençli bir insandır. Yıllarca barış ve demokrasi mücadelesi verdi. Bu badireyi de atlatacağına eminim," dedi.

Umut ve Dayanışma Mesajı

Önder'in sağlık durumunun takip edilmesi gerektiğine dikkat çeken Bakırhan, "Bu mücadele ve direnişin de sağlıklı bir şekilde bize kavuşmasıyla olabileceğini umuyor, bekliyoruz," diye konuştu. Türkiye'nin en iyi hastanelerinden birinde tedavi gördüğünü vurgulayan Bakırhan, Önder'in sağlığına kavuşacağını dile getirdi.

Tarihi Günler ve Dayanışma

Son olarak, Bakırhan, "Bu günler çok tarihi günlerdir. Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunu da merak eden Türkiye halkları, onun barış ve demokrasi mücadelesinden dolayı dayanıştılar. Umarım Sırrı Süreyya Önder'e yapılan dayanışma, önümüzdeki günlerde barış mücadelesine de sahip çıkarak devam eder," diyerek sözlerini tamamladı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM Başkanvekili ve partilerinin İstanbul...

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM Başkanvekili ve partilerinin İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavisinin sürdürüldüğü Şişli'deki hastanede basın mensuplarına açıklama yaptı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM Başkanvekili ve partilerinin İstanbul...

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM Başkanvekili ve partilerinin İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavisinin sürdürüldüğü Şişli'deki hastanede basın mensuplarına açıklama yaptı.

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