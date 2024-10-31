DEM Parti'den Ahmet Özer'in Tutuklanmasına Tepki

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'dan Açıklamalar

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasını eleştirdi. Özer'in, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanması üzerine konuşan Doğan, bu durumun toplumsal barışa olan ihtiyacı zedelediğini vurguladı.

Toplumsal Uyuma Çağrı

Doğan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Bu ülkede gerçek bir kucaklaşmaya, toplumsal uzlaşı ve barışa ihtiyaç duyan herkes bu uygulamadan geri dönülmesini talep ediyor" şeklinde açıklamalarda bulundu. Ayrıca, eş genel başkanlar, merkez yürütme kurulu üyeleri ve milletvekilleriyle birlikte Esenyurt ilçe örgütünde ve Esenyurt Belediyesi önünde buluşacaklarını duyurdu.

Özer'in Tutuklanma Süreci

Ahmet Özer'in tutuklanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Doğan, "Bu irade gasbı kötülüktür, yıkımdır, talandır. Halk iradesini yok saymak, demokrasiye güveni ortadan kaldırmaktadır" ifadelerini kullandı. Özer'in, "kent uzlaşısıyla, tüm farklılıkların adayı olarak" belediye başkanı seçildiğini hatırlatan Doğan, onun Kürt olduğu için tutuklandığını öne sürdü.

Yargının Siyasi Amacı

Doğan, yargının bu süreçte siyasetin bir aracı haline getirildiğini savunarak, "Toplumsal barış, kucaklaşma, uzlaşı, diyalog, böyle sağlanamaz" dedi. Ayrıca, Özer'in adaylık sürecinde bir sorun yaşanmadığı halde, tutuklanmasının ardında tamamen siyasi bir motivasyon olduğunun altını çizdi.