DEM Parti'den 'talep listesi' iddialarına yanıt: Manipülasyon suçlaması

DEM Parti, İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'ın, 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bazı taleplerin gündeme getirildiğine' yönelik iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada öne çıkan noktalar

Paylaşılan sözde 'talep listesi' tamamen uydurmadır. Parti açıklamasında, söz konusu iddiaların DEM Parti'nin Komisyon'da hiçbir zaman gündemine alınmadığı ve gerçeklikle bağı olmayan maksatlı yalanlar olduğu vurgulandı.

Açıklamada, iddiaların amacının 'toplumsal gerilimi tırmandırmak, toplumu birbirine düşürecek ortam yaratmak ve Komisyon'un toplumda oluşan meşruiyetini zedelemek' olduğu belirtildi.

TBMM'de kurulan Komisyon'a yönelik maksatlı dezenformasyon olarak tanımlanan paylaşımların, demokratik siyaseti gölgelemek, halkın gerçek gündemini perdelemek ve demokratik çözüm arayışlarını baltalamak için devreye konulduğu kaydedildi.

DEM Parti'nin kararlılığı

Açıklamada, DEM Parti'nin barıştan, eşitlikten, adaletten ve çoğulcu demokrasiden yana olan her adımın arkasında durmaya devam edeceği vurgulandı. Metinde, 'Yalanlarla örülü sahte gündemlerle yolumuzu kesmeye çalışanlar, tarih karşısında barışa kurulan pusularla anılacaktır' ifadelerine yer verildi.

Gerçek gündemimiz halkların kardeşliği ve kalıcı barıştır. Ayrıca, '86 milyon yurttaşımız şunu bilmelidir. Bu manipülasyonların arkasındaki esas niyet, demokratik zeminleri zehirlemektir.' değerlendirmesi yapıldı.

Açıklama, 'Her tür provokasyonu ve nefret dilini kınıyoruz' sözleriyle sonlandırıldı ve Komisyon'un yapıcı çalışmaları, diyalog ruhu ve uzlaşma iradesinin korunacağı mesajı tekrarlandı.