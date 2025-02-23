DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, İstanbul Kongresi'nde Kayyum Uygulamalarını Eleştirdi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İstanbul Kongresi'nde Açıklamalarda Bulundu

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin İstanbul 3. Olağan Kongresi'ne katıldı. Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede, kayyum atamalarına ilişkin eleştirilerde bulundu.

İttifak ve Barış Vurgusu

Bakırhan, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) çalışmalarının Türkiye demokrasisine sağladığı katkıyı vurgulayarak, “Türk ve Kürt ittifakı için ‘kent uzlaşısı’ yapmış, suçu buymuş. Türklerin, Kürtlerin, bütün halkların ve inançların bir arada yaşaması için bir çalışma yapmışsa dava açmak değil, önünde saygıyla eğilmek gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Suriye Barışı İçin Türkiye'ye Çağrı

Bakırhan, Suriye Demokratik Cumhuriyeti'nin kurulması gerektiğini belirterek, Türkiye'yi Suriye barışını sağlamak için çabalamaya davet etti. Bu noktada, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın imralıdan yapması beklenen çağrıya da değindi:

“Öcalan, İmralı Cezaevi'nden tarihi bir çağrı yapacak. Bu çağrı, ekonomiden adalete, demokrasiden bağımsız yargıya kadar birçok konuyu kapsayacak.” dedi.

Barış Mücadelesinin Sürekliliği

Öcalan’ın çağrısının ardından Türkiye'de demokrasi ve özgürlükler konularının gündeme geleceğini belirten Bakırhan, “Barış mücadelesini her şeye rağmen devam ettireceğiz. İktidar barıştan korkmasın, barış hepimiz için onurlu bir çıkış kapısıdır.” şeklinde konuştu.

Kongreye, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, diğer milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı.