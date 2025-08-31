DOLAR
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan Şanlıurfa'da "Dünya Barış Günü" Mitinginde

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Şanlıurfa Cumhuriyet Caddesi'ndeki "Dünya Barış Günü" mitinginde barış çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 21:04
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 21:04
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Şanlıurfa'da partisi öncülüğünde kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen "Dünya Barış Günü" mitingine katıldı.

Konuşma ve Mesajlar

Mitingte konuşan Bakırhan, "Dünya Barış Günü"nün iyiliğe ve güzelliğe vesile olmasını dilediğini söyledi. Barışın herkes için faydalı olduğuna inandıklarını vurguladı.

"En büyük güvenlik limanı, barıştır. Onun için barışı büyütmemiz, barışı gerçekleştirmemiz, barışı mümkün kılanlara layık olmamız için bugün burada olduğu gibi binlerle, on binlerle, yüz binlerle birlikte barışı haykırmamız gerekiyor."

Miting, seslendirilen şarkılarla sona erdi.

